Asus kondigt compactere ROG Phone 8 Pro gamingtelefoon aan

Asus heeft een nieuwe gamingtelefoon geïntroduceerd. De ROG Phone 8 Pro is compacter dan de ROG Phone 7 doordat Asus afstapt van een belangrijke filosofie.

Asus was één van de weinige fabrikanten die op haar telefoons nog schermranden toepast. Die ruimte kan gebruikt worden voor speakers en de selfiecamera. Het zorgt er tevens voor dat het scherm ononderbroken is, zonder uitsparingen wat voor afleiding kan zorgen. Iets wat vrij belangrijk is tijdens het gamen. Van dat idee stapt Asus nu af.

De Asus ROG Phone 8 Pro met de ROG Tessen Mobile Controller

Want de nu aangekondigde ROG Phone 8 Pro heeft een selfiecamera in het scherm. Hiervoor is een schermgat gebruikt (punch-hole). In de persafbeeldingen is die vrij klein en waarmee Asus hoopt dat de gebruikers het niet zo erg vindt. het gevolg is dat de telefoon kleiner is dan vorige generaties Asus ROG Phones.

Minder ruimte voor batterij

Helaas betekent dat ook minder ruimte voor een grote batterij. In de ROG Phone 7 troffen we nog een 6000mAh groot exemplaar aan, in de Asus ROG Phone 8 is plek voor een 5500mAh exemplaar. Opladen kan nog altijd met maximaal 65W waardoor een lege batterij in 39 minuten weer volledig vol is. Draadloos opladen kan ditmaal ook, met maximaal 15W.

AeroActive Cooler X

AeroActive Cooler X

Asus voorziet de ROG Phone 8 Pro van de nieuwste Qualcomm-processor; de Snapdragon 8 Gen 3. Deze achtkoppige chipset is geklokt op maximaal 3,3GHz. De chip is ingepakt in een nieuw koelsysteem wat tot 22% beter hitte kan afvoeren. Mocht dat niet genoeg zijn dan is daar de AeroActive Cooler X; een apart verkrijgbare accessoire met ventilator die je vastklikt op de achterkant.

AniMe Vision

Gamers zullen verheugd zijn dat er achterop 341 LED-lichtjes zitten die individueel kunnen oplichten. Dit systeem heet AniMe Vision en kan gepersonaliseerd worden. Zo kan het via animaties binnenkomende notificaties weergeven. RGB is het systeem niet, het kan alleen wit licht weergeven.

AniMe Vision: 341 individueel bedienbare LEDs

De Asus ROG Phone 8 Pro zal in de kleur zwart in uitvoeringen met 512GB/16GB en 1TB/24GB aan opslag en RAM verkrijgbaar zijn. Verwacht het toestel vanaf eind januari in de winkels. De adviesprijs bedraagt 1199 euro voor het model met 512GB/16GB en 1499 euro voor het 1TB/24GB model.