Asus ROG Phone 8 officieel; zelfde schermformaat, toch compacter

Asus heeft tijdens de CES-beurs de ROG Phone 8 Series onthuld. Het gamingtoestel beschikt over een 6,78 inch groot Samsung AMOLED-scherm maar is toch compacter. Hiervoor heeft Asus wel wat consessies moeten doen.

De vraag is of gamers dat zullen waarderen. Zo zit de selfiecamera bij de ROG Phone 8 in het scherm in plaats van erboven zoals bij de ROG Phone 7. Ook is de batterij een stuk kleiner; 5500 in plaats van 6000mAh zoals eerder. Volgens Asus is dat toch nog voldoende voor 3 en een half uur aan heavy gaming.

De nieuwe Asus ROG Phone 8

Asus maakt wederom gebruik van een Samsung schermpaneel van 6,78 inch groot. Deze kent ditmaal een piekhelderheid van 2500 nits wat hem beter geschikt maakt voor gebruik buitenshuis. Achterop valt de Aura RGB-verlichting op. Door het ROG Fearless Eye-logo te verlichten kun je op de hoogte gebracht worden van binnenkomende oproepen of berichten. Wil je meer personalisatie dan zul je uit moeten wijken naar de Asus ROG Phone 8 Pro. Deze beschikt over 341 individueel bedienbare LEDs.

Accessoires

Net als voorgaande ROG-telefoons kan ook de Phone 8 uitgebreid worden met de AeroActive Cooler X. Dat is een losse accessoire die beschikt over ingebouwde ventilator om het toestel te koelen. De AeroActive Cooler X beschikt ook over twee fysieke knoppen die je tijdens het gamen kunt gebruiken. Wil je meer knoppen dan kun je ook de ROG Tessen Mobile Controller aanschaffen. Die tovert het toestel volledig om in een gaming console en controller ineen.

ROG Phone 8 in het grijs en zwart

De Asus ROG Phone 8 ligt vanaf 31 januari in de winkels voor een adviesprijs van 1099 euro. Hiervoor krijg je 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. Er valt te kiezen uit de kleuren zwart en grijs.