Details Samsung Galaxy XCover 7 duiken voor lancering op

Het heeft er alle schijn van dat we alle details van de Samsung Galaxy XCover 7 binnen hebben. Terwijl de wereld uitkijkt naar de Galaxy S24-lancering verscheen informatie over Samsung's nieuwste robuuste telefoon online.

Update: Het toestel is zojuist door Samsung officieel aangekondigd.

Alle informatie over de Samsung Galaxy XCover 7 verscheen dankzij het oplettende oog van WinFuture. Dankzij het lek hebben we nu specificaties, de prijs en nog meer beeldmateriaal.

Galaxy XCover 7

Het scherm van de XCover 7 meet een ruime 6,6 inch en daarop wordt een FHD+ beeld geprojecteerd. Daarmee verschilt het toestel niet met z'n voorganger, de XCover 6 Pro. Ook de 50MP hoofdcamera, 4050 mAh grote batterij en waterdichte IP68-behuizing verschillen op papier niet. Wel is de selfiecamera iets lager in resolutie, die komt uit op 5 megapixel.

Dimensity 6100+

Binnenin de Galaxy XCover 7 maakt Samsung gebruik van een MediaTek MT6835V/ZA processor op maximaal 2,2GHz. Deze chipset staat ook wel bekend onder de naam Dimensity 6100+ en is bedoeld voor mid-range telefoons. Wel beschikt hij over 5G-ondersteuning. De vraagprijs bedraagt rond de 370 euro.

De XCover 7 in het zwart van alle hoeken

Galaxy XCover 7 aankondiging

Onduidelijk is nog wanneer Samsung de XCover 7 officieel aankondigt. Voorlopig zijn alle ogen gericht op 17 januari. Dan vindt in San Jose de onthulling plaats van de Galaxy S24-serie. De kans dat we tijdens deze Galaxy Unpacked ook de XCover 7 gaan aantreffen lijkt klein. Maar uitsluiten kunnen we het niet.