Samsung bevestigt lanceerdatum Galaxy S24-serie

Samsung heeft uitnodigingen verstuurd voor een nieuw Galaxy Unpacked evenement. Dit moment zal naar alle waarschijnlijkheid het startpunt worden van de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Galaxy Unpacked 2024 krijgt de catchphrase 'Galaxy AI is coming'.

De datum van 17 januari 2024 werd al veelvuldig genoemd. Samsung bevestigt hem nu. De livestream begint om 19:00 Nederlandse tijd en is online te volgen. Samsung kennende verloopt dan de NDA en kun je ook elders previews lezen dus veel zin heeft het niet om de video braaf uit te zitten.

Vrijwel alles aan de S24, S24+ en S24 Ultra is al uitgelekt. Denk dan aan het ontwerp en specificaties, aan functies en prijzen. Zelfs de datum van deze Galaxy Unpacked werd al genoemd. Meerdere keren zelfs.

Galaxy AI

Volgens Samsung moeten we ons klaar maken voor het tijdperk van Galaxy AI. "Ontketen geheel nieuwe levels van creativiteit, productiviteit en mogelijkheden - te beginnen met het belangrijkste apparaat in je leven: je smartphone".

Maak je klaar voor het tijdperk van Galaxy AI

One UI 6.1

Dat de nieuwe S24-serie veelvuldig gebruikmaakt van AI-functies werd ook al eerder gesuggereerd. Denk dan aan het automatisch vertalen van berichten of spraak, en het wegpoetsen van ongewenste objecten of personen uit video. Al deze AI-functies zullen onderdeel zijn van het tevens aan te kondigen One UI 6.1.

Apple-medewerkers kunnen in 13 minuten bij het SAP Center in San Jose zijn

Samsung kondigt de Galaxy S24, de Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra aan in de achtertuin van aartsrivaal Apple. We reizen namelijk af naar San Jose (Californië). Dat ligt op 15 minuten rijden van Cupertino, waar Apple z'n hoofdkwartier gevestigd heeft. Beide steden liggen in Santa Clara County en zijn vrijwel aan elkaar gegroeid in een gebied wat ook bekendstaat als Silicon Valley. Dit vanwege de vele techbedrijven die er gehuisvest zijn.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24+ verkrijgbaar is E-mail