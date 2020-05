Apple iPhone 12 behoudt gewoon Lightning-poort

De toekomstige Apple iPhone 12 wordt gewoon uitgerust met een Lightning aansluiting onderop. De poort wordt niet zoals bij de iPad ingeruild voor een USB-C poort. Is Apple nou zo stug of hebben ze een punt?

Apple rust iPhones alweer sinds de iPhone 5 uit met de Lightning connector. Deze 8-pins reversible kabel is lekker klein maar kent 1 probleem; je vindt hem alleen op iPhones. Even met dezelfde kabel een willekeurige Android-telefoon of desnoods je powerbank opladen kan niet. Daarvoor is USB-C bedacht. Apple rust haar producten er ook wel mee uit, denk aan MacBooks en zelfs iPads maar iPhones bleven tot nu toe buiten schot. Vreemd ergens dat ook voor de aankomende iPhone 12 de overstap niet wordt gemaakt, zo luidt althans het gerucht vandaag.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning ??



Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

En wie denkt dat Apple wacht tot de iPhone 13 komt bedrogen uit. Die krijgt namelijk helemaal geen poorten meer. Die zijn tegen die tijd ook niet meer nodig. Opladen doe je draadloos, muziek luisteren draadloos en synchroniseren doe je via de cloud. Hoe koppel je dan niet-draadloze accessoires? Daarvoor krijgt de iPhone 13 wellicht dezelfde Smart Connector als de iPad. Om in de tussentijd de iPhone 12 dan uit te rusten met USB-C om die periode te overbruggen klinkt dan niet zinvol. Vooral omdat het wijzigen van poorten gepaard gaat met veel kritiek. Dat zagen we destijds ook bij de wisseling van de 30-pins-connector naar Lightning.