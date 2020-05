Motorola Moto G Stylus in Nederland uitgebracht als Moto G Pro

De Motorola Moto G Stylus komt naar Nederland, maar wel onder een andere naam. Hier komt hij als Moto G Pro op de markt. Het gaat wel om hetzelfde toestel met dezelfde eigenschappen. Denk aan een stylus en een 6,4 inch groot scherm. Er is wel één groot en belangrijk verschil.

Als je denkt aan telefoons met pennetjes dan kom je al snel uit op de Samsung Galaxy Note 10. Probleem is alleen dat die duur is, behoorlijk duur. Deze Moto G Pro is met een adviesprijs van 329 euro stukken voordeliger. Voor dit bedrag krijg je een 6,4 inch groot toestel met stylus en draaiend onder Android One met alle bijbehorende voordelen.

De nieuwe Moto G Pro in Mystic Indigo

Android One is het grote verschil met de eerder aangekondigde Moto G Stylus, die draait Android 10 met een Motorola-schil. De rest van de eigenschappen is hetzelfde. Achterop zitten dus nog altijd 3 camera's (48+16+2MP), binnenin een Snapdragon 665 met 4GB aan RAM en 128 GB opslag en voorop een 6,4 inch groot Max Vision scherm met Full HD+ resolutie. Je vindt er verder stereo luidsprekers met Dolby-geluid en ruimte voor twee nanosimkaarten. Wanneer we de Motorola Moto G Pro exact in de winkels gaan vinden is nog onduidelijk. Qua kleuren houdt Motorola het simpel; alleen het blauwe Mystic Indigo is beschikbaar.