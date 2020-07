Samsung lekt zelf afbeelding Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Rusland heeft per ongeluk de Galaxy Note 20 Ultra 5G te vroeg op haar website gezet. Het toestel wordt namelijk pas ergens in augustus verwacht. Ondanks dat de pagina slechts kort online stond circuleren de beelden van een koperkleurige Note 20 Ultra nu overal rond.

Het komt wel vaker voor dat fabrikanten per ongeluk een productpagina te vroeg online zetten. Het duurt dan vaak niet lang voordat deze fout wordt rechtgezet, het kwaad is dan meestal al geschiet. Eenmaal online is altijd online. Beelden van deze Note 20 Ultra 5G in Mystic Copper verschijnen nu overal.

De afbeelding toont sterke gelijkenissen met een eerder verschenen render van @onleaks. Hierbij valt vooral de nieuwe vormgeving van de cameramodule op. 3 grote ronde camerasensoren met flitser en andere sensoren op een relatief groot rechthoekig en uitstekend camera-eiland. Eerdere geruchten spreken over een nieuw type 108 megapixel sensor met ditmaal 50x zoom. De 100x Space Zoom is dus verdwenen, maar erg is dat niet. De functie was toch meer een gimmick dan een waardevolle toevoeging.

Mystic Copper

Verder valt vooral de kleur op. Alhoewel we hem niet vaak tegen komen is Samsung geen onbekende met de kleur. Ook de Note 9 was in het koper verkrijgbaar en daarvoor nog was er een koperen S5 te koop. De laatste jaren is het echter vooral Nokia die koperen telefoons uitbrengt dus heel ongebruikelijk is het niet.

Lancering Note 20 Ultra

Het gerucht gaat dat Samsung de Note 20-serie bestaande uit de Note 20, Note 20 Plus en Note 20 Ultra op 5 augustus wereldkundig gaat maken. Deze datum moet nog bevestigd worden. Normaliter vindt de lancering van nieuwe Note-telefoons rondom de IFA-beurs in Berlijn plaats. Samsung heeft al te kennen gegeven deze beurs niet te bezoeken. Dit alles vanwege de huidige uitbraak van het coronavirus. In plaats daarvan zal het rondom de datum van de IFA een eigen kleinschalig(er) evenement organiseren.