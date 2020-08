Unpacked: Samsung kondigt zevental nieuwe Galaxy-producten aan

Via een online te volgen evenement heeft Samsung een zevental nieuwe Galaxy-producten aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Tab S7, S7+, Watch 3 en de Galaxy Buds Live. Dus voor ieder wat wils.

Samsung strooide weer eens met nieuwe producten tijdens haar beroemde Unpacked evenement. De meeste aandacht ging uit naar de geheel vernieuwde Galaxy Note20-serie bestaande uit de Note 20 en Note 20 Ultra met z'n verbeterde S Pen.

Galaxy Note20

Los van dat de Note20 de krachtigste Note tot nu toe (hoe kan het ook anders) zijn er tal van nieuwe functies bijgekomen. Die vind je onder andere in de S Pen die nu beschikt over Anywhere Actions. Je kunt hiermee acties koppelen aan een zelf gekozen krabbel. Ook Samsung Notes krijgt de nodige uitbreidingen waaronder auto-save en exporteren naar PowerPoint.

Schrijven met de S Pen op de Note 20 Ultra

Samsung richt zich met de Galaxy Note 20 op de Note-liefhebber die een krachtige telefoon wil met een pen om mee te schrijven en tekenen. De Note20 Ultra is er voor wie per se het beste van het beste willen hebben. De Ultra beschikt namelijk over een groter en bovendien afgerond 6,9 inch scherm met een hogere Quad HD+ resolutie. De Note 20 Ultra is bovendien het toestel met een hogere 120Hz verversingssnelheid, iets wat de instap Note 20 jammerlijk genoeg mist.

Andere verschillen vinden we bij de camera. Zo moet de Note20 zich redden met een 64+12+12 camerasysteem terwijl de Note20 Ultra pronkt met een 108MP exemplaar. Beiden beschikken over Space Zoom maar alleen de Ultra kan tot 50x digitaal en 5x optisch. De instap Note komt niet verder dan 30x digitaal en 3x optisch.

Microsoft samenwerking

Opvallend tijdens de presentatie was de hoeveelheid Microsoft samenwerkingen. Zo kunnen Note20-gebruikers hun toestel aan Windows 10 linken en gebruiken, kennen veel Samsung-apps nu integratie met Microsoft-producten zoals OneNote, Outlook en Teams, en kun je zelfs Xbox-games spelen vanaf je toestel. Het gaat om zo'n 100 titels uit het cloud gaming-platform van Xbox.

Galaxy Z Fold2

Unpacked was ook de plek waar Samsung de tweede generatie Fold aankondigde. Deze bevindt zich nu in de Galaxy Z-serie waar uiteindelijke alle zogenaamde foldables deel van zullen uitmaken. De Fold2 krijgt een groter scherm dat nu nagenoeg randloos is. Qua ontwerp ziet hij er vrijwel hetzelfde uit al zitten er tal van verbeteringen onder de motorkap na feedback van klanten en gebruikers.

Galaxy Tab S7 en Tab S7+

Ook nieuw zijn de Galaxy Tab S7 en S7+. Ook hier weer veel verwijzingen naar Microsoft-producten. Zo moeten beide tablets een verlengstuk van je PC worden om vooral zeer productief te kunnen zijn. Beide tablets krijgen een 120Hz scherm met ondersteuning voor de vernieuwde S Pen.

Galaxy Watch3 en Buds Live

Op gebied van wearables bracht Samsung de Watch3 en Buds Live uit. Een slim horloge verkrijgbaar in premium materialen waaronder roestvrij staal of titanium, een roterende ring en een pulsoxymeter (SpO2) om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten. Via een latere update aan de Samsung Health-app moet het horloge ook je bloeddruk kunnen meten en een ECG kunnen maken. Al zal hiervoor per markt wel goedkeuring nodig zijn.

De Watch3

De Galaxy Buds Live zijn Samsung's nieuwe draadloze oordopjes en kennen een geheel vernieuwd ontwerp. De oordopjes zijn getuned door AKG en voorzien van een 12mm luidsprekers voor een rijk basgeluid. Er is actieve geluidsonderdrukking (Active Noise Cancellation) en de batterij is groot genoeg voor 6 uur muziek luisteren. Er is snelladen aanwezig waarbij Samsung een uur aan luisterplezier belooft voor slechts 5 minuten opladen.

En de Buds Live

Verkrijgbaarheid

De Galaxy Note20 en Note20 Ultra liggen vanaf 21 augustus in de winkel en zijn verkrijgbaar in 4G en 5G-uitvoeringen al verschilt het per markt waar ze uitkomen. De 5G-versies kosten respectievelijk 1049 en 1299 euro. Daar krijg je naast het toestel 256 GB aan opslag voor terug. Prijzen van de Z Fold2 worden later verwacht.

De Galaxy Tab S7 en S7+ worden eveneens 21 augustus verwacht. Prijzen beginnen bij 699 euro voor de WiFi-uitvoering en 799 euro voor de 4G-versie. De S7+ begint bij 899 euro voor het model met alleen WiFi en 1099 euro voor de 5G-variant.

Wie de Galaxy Watch 3 op het oog heeft kan kiezen uit een 41mm versie en een 45mm variant. Het horloge komt 7 augustus al op de markt en prijzen zijn 429 euro (41mm) en 459 euro (45mm). De variant van titanium wordt later in 2020 verwacht en krijgt een adviesprijs van 649 euro. De Galaxy Buds Live tot slot worden 21 augustus verwacht voor een bedrag van 189 euro.

