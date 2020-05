Mogelijk geen high-end processor voor Google Pixel 5

Wat maakt een Pixel-telefoon een Pixel-telefoon? Is het de goede camera? Zijn het de high-end specificaties? Voel je niet bezwaard als je het antwoord niet weet want bij Google zijn ze er ook nog niet helemaal uit. Zo blijkt uit dit nieuwe gerucht.

Tot nu toe was het zo dat de Pixel in 3 varianten kwam; een grote met eveneens groot scherm en grote batterij, en een kleinere met (je raadt het al) kleiner scherm en kleinere batterij. Allebei ijzersterke camera's en high-end vlaggenschipwaardige eigenschappen. En dan was daar nog de Pixel a-variant die min of meer dezelfde camera-eigenschappen in een goedkoper mid-range toestel aan de man probeerde te verkopen. Maar dat gaat veranderen zoals het nu lijkt.

De Snapdragon 765 is het iets eenvoudiger broertje van de 865

Want er gaan al langer geruchten dat de Pixel 5 (en wie weet ook de Pixel 5 XL) over een Snapdragon 765-processor beschikt. En dat is opmerkelijk. Dit is namelijk niet de meest uitgebreidste processor van Qualcomm. En dat was traditiegetrouw wel de CPU die Google in haar Pixel-telefoons toepaste. Een mogelijke reden voor een minder krachtige chipset is de lagere inkoopprijs. Door die aan de consument door te berekenen kan Google haar Pixel-telefoons goedkoper maken. Dat zal wel moeten want erg goed verkopen de Pixel-telefoons namelijk ook weer niet. Sterker nog, de verkopen van bijvoorbeeld de Pixel 4 vielen enorm tegen. Er vertrokken als gevolg van die tegenvallende resultaten zelfs medewerkers.

Iets moet veranderen

En dus moet er iets veranderen. Een lagere verkoopprijs zou zeker helpen gezien het succes van de Pixel 3a. Zowel de Google Pixel 5 als de 5XL zouden geschikt zijn voor 5G inclusief de hogere en daarmee snellere mmWave-ondersteuning. Eerder lekte al uit dat Google's volgende Pixel-telefoons geen gebruik meer zouden maken van de Soli-radar. Hiermee kon je het toestel met subtiele handgebaren bedienen. Op papier lijkt dit handig maar in de praktijk werkte het niet altijd. Bovendien nam het relatief veel ruimte in beslag.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 5 verkrijgbaar is E-mail

(via)