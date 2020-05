“Google Pixel 5 krijgt geen Motion Sense”

Het werd nog groots gepresenteerd tijdens de Pixel 4 aankondiging; Motion Sense. Het zou een revolutie teweeg moeten brengen door dankzij radar handbewegingen te herkennen. Het bleek slechts een gimmick en een energieslurper. Dat gecombineerd met het tegenvallende succes van de Pixel 4 resulteert in het niet terugkomen op de Pixel 5.

Na een vliegende start valt het succes van de Pixel-telefoonreeks van Google sterk tegen. Ja de camera's zijn bovengemiddeld goed maar de enorme voorsprong die Google had is weg. Nieuwe modellen worden bovendien geplaagd door tal van kinderziektes. Defecte microfoons, reboot loops en blauwe schermtinten. Om nog maar niet te spreken over bewuste keuzes zoals een te kleine batterijcapaciteit.

Artist impression van de Google Pixel

Het tegenvallende Pixel-succes heeft ook al tot consequenties op de werkvloer geleid. Enkele hooggeplaatste medewerkers zijn intussen vertrokken. Nu blijkt dat Motion Sense niet de succesformule is waar op gehoopt werd blijkt het een eenmalig avontuur. De aankomende Pixel 5 zal het niet krijgen, zo luidt het gerucht vandaag. In plaats daarvan zal Google vermoedelijk weer aansluiting vinden bij het meer hedendaagse smartphone-ontwerp met dunne schermranden.

Einde oefening voor Project Soli?

De keuze zal intern bij Google een tegenslag zijn. Het werkte jarenlang aan het perfectioneren en verkleinen van 'Project Soli' om in een telefoon toe te kunnen passen. Motion Sense kon gebruikt worden om je wekker te muten en te scrollen door je muziek. In veel reviews bleek al dat de functie te onbetrouwbaar was en het meer een gimmick bleek. Google had bovendien moeite om de radar-techniek voor ieder land waar het haar toestellen verkocht goedgekeurd te krijgen. Of Project Soli hiermee een stille dood tegemoet gaat is nog maar de vraag. Google heeft voldoende andere producten in het assortiment waar het toegepast zou kunnen worden.

