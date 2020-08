Prijsvriendelijke HTC Wildfire E2 stilletjes aangekondigd

In tijden dat het geen zeldzaamheid is dat telefoons meer dan duizend euro kosten is het fijn dat er soms wat goedkopers aangekondigd wordt. En daarom heten we de HTC Wildfire E2 van harte welkom met z'n adviesprijs van rond de 100 euro.

Dat feit alleen zou wat ons betreft al voldoende zijn voor een persbericht maar HTC houdt het graag 'low profile'. Een oplettende kijker spotte de Wildfire E2 op een Russische website, vanuit HTC zelf bleef het tot dusver stil. Maar er zijn meer verrassingen.

De Wildfire E2 in het blauw

Zo valt de E2 best mee qua specificaties. Het 6,2 inch scherm is groot, de HD+ resolutie te verwachten, de druppelvormige notch redelijk modern, 4GB aan RAM werkbaar en de 4000 mAh is ook helemaal niet gek. Het levert hem een opgegeven standbytijd op van 400 uur al betwijfelen we of hij dat in de praktijk gaat halen. Het toestel draait Android 10 en beschikt over ingebouwde FM radio en GLONASS-satellietnavigatie. De MediaTek MT6762D processor, beter bekend als de Helio A25, beschikt over 8 cores maar staat niet bekend als zeer krachtig. Voor een verkoopprijs van 100 euro was dat ook niet te verwachten.

16+2MP camera

Het is verder goed om te zien dat je tegenwoordig zelfs in het budgetsegment een dubbele camera krijgt. HTC past achterop de Wildfire E2 een 16MP met f/2.2 lens en 2MP dieptecamera toe. Uit de productpagina maken we verder op dat je een hoesje bij het toestel krijgt en dat hij verkrijgbaar is in de kleuren blauw en zwart. Voorlopig lijkt dit alleen in Rusland het geval te zijn maar het is niet ondenkbaar dat het toestel ook in andere landen uitgebracht gaat worden. Hopelijk nemen ze bij HTC dan wel de moeite een persbericht te schrijven.

