Huawei stopt met maken eigen Kirin-chips

Huawei is samen met Samsung en Apple één van de weinigen die eigen chips voor haar producten maakt. Onder de naam Kirin heeft het de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Toch komt daar binnenkort een abrupt einde aan.

Want als gevolg van de langlopende handelsoorlog met de VS staakt Huawei vanaf 15 september 2020 de fabricage van haar eigen Kirin-processors. Niet dat Huawei het niet kan opboksen tegen Qualcomm en MediaTek maar omdat partner TSMC de chips niet meer voor Huawei mag bakken. De Amerikanen hebben TSMC namelijk verboden chips aan Huawei te verkopen. En niet-Westerse alternatieven zijn er (nog) niet voor Huawei.

Dit alles hoeft trouwens niet het einde van de Kirin-chips te betekenen. De handelsoorlog met de Amerikanen kan net zo snel weer afgelopen zijn als het begon. Zo zijn er in november verkiezingen en die kunnen van invloed zijn op de manier hoe de VS zaken doet met China. Mocht Huawei weer toegang hebben tot moderne chipfabrikanten dan kan het in theorie weer verdergaan waar het gebleven is. Maar zover is het nog niet en zal de aankomende Huawei Mate 40 de laatste Huawei-telefoon zijn met een Kirin-processor. Om precies te zijn de Kirin 1020 die op 5nm gebaseerd is.

Gezonde concurrentie

Het verdwijnen van de Kirin-processor zou een flinke aderlating zijn voor de industrie. Al haalden de eerste exemplaren bij lange na niet dezelfde prestaties als tegenhangers van Qualcomm, MediaTek en Samsung, inmiddels heeft Huawei het gat gedicht. De krachtigste Kirin-socs kunnen zich inmiddels prima meten met de beste Snapdragon-socs. En hoe meer concurrentie hoe beter. Zo lopen de Snapdragon-socs die je veelal vindt in high-end smartphones al weer achter op Apple's A-processors.

