Gerucht: Scherm Huawei Mate X2 vouwt ditmaal naar binnen

Huawei verraste ons positief toen het 2019 met de Mate X op de proppen kwam. Een toestel zo groot als een tablet die je in tweeën kunt vouwen. Punt van zorg was het scherm dat vrij kwetsbaar altijd aan de buitenzijde zit. Dat zal Huawei vanaf de Mate X2 mogelijk anders doen waarmee Huawei's volgende foldable meer op de Fold2 van Samsung zal lijken.

Het aantal vormgevingen dat je kunt maken door opvouwbare schermen te gebruiken lijkt eindeloos. En toch gaat Huawei Samsung achterna zo lijkt want de aankomende Mate X2 vouw dicht met het scherm aan de binnenzijde. Bij de Mate X en Xs blijft het scherm aan de buitenzijde en is daarmee stukken kwetsbaarder. Zo weet ook Samsung die na de introductie van de eerste Fold terug naar de tekentafel moest omdat het scherm (te) makkelijk brak.

Het ontwerp van de unieke Mate Xs gaat op de schop

Dergelijke problemen hebben we van Huawei nog niet gehoord maar voorkomen is beter dan genezen. Het grote voordeel van Huawei's eerdere vormgeving was wel dat er altijd een scherm zichtbaar was. Hoe je het toestel ook gevouwen had. Samsung lost dat op door een tweede scherm te plaatsen, die met de Fold2 juist flink groter werd. Of Huawei ditzelfde gaat doen is nog niet duidelijk, afbeeldingen van het toestel zijn nog gelekt. Ergens zouden we het wel jammer vinden als Huawei dezelfde route bewandeld als Samsung, de foldable-markt is nog zo jong en we laten ons graag verrassen door frisse nieuwe vormgevingen.