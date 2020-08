Benchmark bevestigt mid-range chipset voor Google Pixel 5

Een opgedoken benchmark van de Google Pixel 5 verklapt met welke processor hij is uitgerust. Het zal vermoedelijk dezelfde chipset zijn als de aankomende Pixel 4a (5G). Daarmee wordt de Pixel 5 eerder mid-range dan high-end vlaggenschip, zoals verwacht.

Google heeft blijkbaar goed nagedacht over de toekomst van Pixel-telefoons. De bovenkant van de Pixel-reeks zal het waarschijnlijk niet meer opnemen tegen de duurste Apple iPhone en Samsung Galaxy maar concurreren op prijs. En dan moet je ergens op bezuinigen. Google kiest voor de processor. En dus is de Snapdragon 8xx-serie ingeruild voor een exemplaar uit de Snapdragon 7xx-serie. iets mindere prestaties.

Gelukkig heeft Google voldoende kennis in huis om Android zo in te richten dat je daar als gebruiker niets van merkt. Het moet soepel genoeg draaien om dit niet te merken. Helaas weten we uit de eerste testen van de Pixel 4a, die met een Snapdragon 730 is uitgerust, dat die niet geheel vloeiend werkt. Nu kent de Snapdragon 765G een 20% krachtiger CPU en GPU dus wellicht valt het straks mee. De aankomende Pixel 5 wordt ook ongetwijfeld geholpen door de royale hoeveelheid RAM-geheugen. Volgens dezelfde benchmark komt die op 8 GB uit.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 5 verkrijgbaar is E-mail

Specificaties Google Pixel 5

Eerder al berichte Google dat de Pixel 5 ergens in het najaar zou uitkomen, vermoedelijk 8 oktober. Het toestel krijgt 5G-ondersteuning en hoogstwaarschijnlijk verdwijnt de radar waarmee de Pixel 4 nog debuteerde. Verder houden we sterk rekening met twee camera's achterop, een selfiecamera in een schermgat en, hoe kan het ook anders, Android 11 voorgeïnstalleerd.

(via)