Microsoft Surface Duo nadert lancering, prijs mogelijk bekend

Toen Microsoft de Surface Duo eind 2019 toonde gaf het nog een verwachte lanceerdatum van "eind 2020". Nu het jaar gestaag vordert komen we langzaam dichterbij een lancering. Maar er zijn meer aanwijzingen los van de kalender dat de Surface Duo binnenkort gelanceerd wordt. Zo verschijnt er telkens meer informatie, waaronder prijzen.

Microsoft verraste vriend en vijand door met een eigen opklapbare Android-smartphone te komen. Het bedrijf had nog niet lang geleden afscheid genomen van haar eigen Windows Phone-besturingssysteem en de overstap naar Android is op z'n zachtst gezegd opvallend. En dan door ook nog met een foldable te komen wist het veel positieve aandacht op zichzelf te vestigen. Knap ook omdat een lancering pas over een jaar zo volgen. Weet de aandacht maar eens zo lang vast te houden.

Het bleef in de tussentijd wel opvallend stil. Zo nu en dan zagen we een Microsoft-executive die met de Surface Duo gespot werd. Informatie zoals specificaties en prijzen zagen wij niet voorbijkomen. Tot vandaag. Want via het Twitteraccount Panda krijgen we een glimp van welke accessoires er straks beschikbaar komen. Te weten een stylus, een bumper, USB-C naar USB-C kabel en een oplader. Of de stylus ook standaard wordt meegeleverd is nog onduidelijk, mogelijk kun je die later apart bijkopen. In de VS krijgt de Surface Duo een verwachte verkoopprijs van 1400 dollar. Stevig maar niet ook weer niet abnormaal voor een foldable.

Specificaties Surface Duo

Groot nadeel van aankondigen van een telefoon een jaar voordat hij uitkomt; de specificaties zijn ook een jaar oud. En dat is in telefoonbegrippen al snel bejaard. Zo beschikt de Microsoft Surface Duo over een tweetal 5,65 inch schermen met behoorlijke randen, een enkele camera en een op het oog magere batterij van 3450mAh. Er is verder geen 5G-ondersteuning en de processor is een Snapdragon 855 die inmiddels alweer is opgevolgd door de 865+. Het werkgeheugen wordt geschat op 6GB en opslag begint bij 64GB.

Dat klinkt niet als super high-end wat je voor dit bedrag wel verwacht. Je ziet vaker dat met dit soort eerste generatie producten de specs soms wat achterlopen op de realiteit omdat de ontwikkeling zo lang heeft geduurd. Zodra alle kinderziektes eruit zijn kan dan de inhaalslag worden gemaakt, iets wat we ook bij de eerste Galaxy Fold zagen. De tweede generatie ziet er alweer veel moderner uit. Bovendien zegt de hardware slechts één kant van het verhaal. Op softwaregebied kan de Duo wel eens uitblinken. We wachten dus nog even met het geven van een definitief oordeel zodra het toestel officieel is en de eerste reviews binnen zijn.