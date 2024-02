Google Pixel Fold (eindelijk) in Nederland verkrijgbaar

Het heeft even geduurd maar je kunt nu de opvouwbare Google Pixel Fold in een Nederlandse winkel kopen. Deze foldable van Google heeft een omweg gemaakt om hier te komen maar liever laat dan nooit.

Google kondigde de Pixel Fold in mei van 2023 aan en 9 maanden later ligt hij hier dan eindelijk in de winkel. Niet bij Google zelf maar Belsimpel importeert het toestel. Maar wees gerust, je krijgt er gewoon Nederlandse garantie op. De Google Pixel Fold is een geduchte concurrent van de Galaxy Z Fold 5 vanwege z'n bredere voorkomen.

Pixel Fold bij Belsimpel, vergeet alleen niet je portemonnee mee te nemen

Veel mensen vinden de Fold 5 wat te smal wanneer het is ingeklapt. Typen is dan vrijwel onmogelijk. De Pixel Fold heeft dat probleem niet. Hij is wel wat minder hoog dan de Samsung. Duur zijn ze allebei. Voor een Pixel Fold in Obsidian zwart met 256 GB opslaggeheugen leg je 1749 euro neer.

Grijze import

Google brengt haar Pixel-telefoons hier officieel al enige tijd op de markt, maar de Pixel Fold ontbreekt in het assortiment. Het ziet er niet naar uit dat Google van plan is dat ooit nog te doen. We zijn voorlopig dus aangewezen op de grijze import.

De Pixel Fold in Obsidian zwart

De Google Pixel Fold beschikt binnenin over een 7,6 inch scherm met opvallend grote schermranden boven en onder. Daar staat tegenover dat het één van de dunste foldable van dit moment is. Ingeklapt is hij niet meer dan 12,1 millimeter dik. Google heeft de Android-software dusdanig aangepast dat het optimaal gebruik maakt van het grotere schermformaat.