Apple Self Service Repair-programma voor Amerikaanse iPhone-klanten van start

Apple is in de Verenigde Staten begonnen met het uitrollen van haar Self Service Repair-programma. Hierdoor kunnen klanten zelf reparaties uitvoeren aan hun Apple-producten. Voorheen moesten ze daarvoor naar een officieel gecertificeerde aanbieder.

Je koopt een dure iPhone, van wie is die dan? Je bent geneigd te zeggen: van jou! En als hij van jou is dan mag je er mee doen wat je wilt, toch? Apple denk daar anders over. Zo mag je hem niet open maken om hem te repareren. Doe je dat toch dan vervalt de garantie. Je zult ermee naar een officieel gecertificeerde aanbieder mee moeten voor reparaties, hoe eenvoudig die reparatie ook is. Apple's Self Service Repair-programma is een eerste stap daar wat aan te veranderen.

Amerikaanse Apple-klanten kunnen nu 200 verschillende onderdelen en gereedschap kopen om zelf een iPhone 12, iPhone 13 en iPhone SE te repareren. Denk aan batterijen, schermen en camera's. Apple heeft ook handleidingen gepubliceerd. Voorheen moest je uitwijken naar diensten van bijvoorbeeld iFixit maar nogmaals, dan verviel wel je garantie.

Lage repareerscores

Apple staat erom bekend het repareren van je iPhone extra moeilijk te maken. Zo gebruikt het pentalobe-schroeven om openen moeilijker te maken, verlijmt het batterijen zonder pull-tabs en zijn schermen gelamineerd met het glas. In de ontwerp-fase houdt Apple ook geen rekening met latere reparaties waardoor het steevast lage repareerscores scoort op iFixit. Apple heeft liever dat je een nieuwe iPhone koopt dan dat je je oude repareert.

Verborgen kosten

Apple's nieuwe Self Service Repair-programma is een goede eerste stap om daar wat aan te doen maar er klinkt ook kritiek. Zo mogen er alleen onderdelen van Apple gebruikt worden en houdt Apple dus controle over de prijs van die onderdelen. Er zijn ook zorgen dat Apple onderdelen verkoopt in combinatie met het benodigde gereedschap, ongeacht of je die al in huis hebt. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is onduidelijk, Apple is daar tot op heden vaag over. De kosten voor een eenmalige reparatie zouden dan niet rendabel zijn het zelf te doen.

Ander kritiekpunt is dat dit programma voorlopig alleen voor Amerikaanse klanten is. Apple zegt later dit jaar naar andere landen uit te breiden maar onduidelijk is nog wanneer en welke landen. Wel zegt Apple dat dit eerst Europese landen zijn, maar welke precies weten we nog niet.