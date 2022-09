Apple iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max: notch ingeruild voor Dynamic Island

Zoals verwacht heeft Apple de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max aangekondigd met in plaats van een notch een schermgat. Apple heeft een geheel eigen manier bedacht om dat schermgat een stuk dynamischer te maken.

Dat Apple de notch vaarwel zou zeggen werd al verwacht. Helemaal weg is hij echter niet want Apple's oplossing is nog altijd groot. Het Dynamisch Island op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max huisvest immers alle Face ID-componenten en selfiecamera. En dat vereist ruimte. Toch is het Apple gelukt om de True Depth-camera 30% kleiner te maken. Bovendien is er interactie mee mogelijk.

De iPhone 14 Pro met Dynamic Island

Het Dynamic Island kent tal van animaties waardoor het bijvoorbeeld groter wordt om notificaties te tonen. Er is op te klikken om meer informatie te krijgen en het kan groeien om meer bedieningsknoppen weer te geven. Hard- en software smelten hierdoor samen zoals alleen Apple kan. Of het verstandig is om telkens je selfiecamera met vette vingerafdrukken te bevuilen laten we even in het midden.

Super Retina XDR en A16 Bionic

Verder krijgen de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max een nieuw type beeldscherm met Always On-functionaliteit, een hogere piekhelderheid van 2000 nits buitenshuis en betere anti-aliasing. Extra rekenkracht komt in de vorm van de A16 Bionic-chip die voor het eerst op 4nm gebouwd is. Dat maakt hem krachtiger en energiezuiniger al belooft Apple nog altijd een accuduur van een dag.

De belangrijkste functies van de iPhone 14 Pro

48MP camerasensor

Apple heeft eindelijk de cameraresolutie verhoogd. De hoofdcamera kent nu een 48MP grote sensor die daarmee 65% groter is dan voorheen. In situaties met weinig licht kan deze camera vier pixels samenvoegen tot één voor een hogere lichtgevoeligheid. Er is verder een 12MP ultra-groothoek en 12MP telephoto met maximaal 3x zoom. Dankzij de softwarematige Photonic Engine schieten alle camera's betere foto's in het donker.

De iPhone 14 Pro is de eerste iPhone met een 48MP camera

iPhone 14 Pro prijs en beschikbaarheid

De Apple iPhone 14 Pro is vanaf vrijdag 9 september te bestellen en moet 16 september verkrijgbaar zijn. Prijzen starten bij $999 voor de Pro en $1.099 voor de Pro Max. Dat is gelijk aan vorig jaar, al geldt dat niet voor de Euro-bedragen. Die zien een grote stijging als het gevolg van de gedaalde euro-koers. Het 14 Pro-model met 128GB aan opslaggeheugen kost maar liefst €1.329, de 14 Pro Max start vanaf €1.479 en loopt op tot €2.129 voor de 1TB-versie. Beschikbare kleuren zijn Space Black, Silver, Gold en Deep Purple.

