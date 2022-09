Weinig verandering verwacht voor Samsung Galaxy S23-serie

Volgens de tweets van @IceUniverse belooft de Galaxy S23-serie een zeer kleine update te worden. Hij verwacht dat er naast een nieuwe chipset maar weinig veranderd. Het lijkt wat dat betreft wel wat op de strategie van aartsrivaal Apple.

Op Twitter beklaagt @IceUniverse zich al langer over de aankomende Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Als insider ziet hij vaak telefoons ver voordat ze op de markt komen. Maar de S23-familie denkt hij eerder gezien te hebben. Ze verschilt namelijk weinig met de huidige S22-reeks.

Samsung lijkt de S22-serie in 2023 te hergebruiken

Vooral bij de S23 en S23 Plus denkt @IceUniverse dat Samsung de kantjes eraf loopt. Daar lijkt alleen een processorwissel in het vooruitschiet te liggen. De S23 Ultra komt er beter vanaf al blijft het marginaal. Daar wordt naast een nieuwe chipset ook een iets ander scherm en andere hoofdcamera verwacht.

Focus op foldables?

De reden waarom Samsung lijkt te kiezen voor een kleine update is onbekend. De strategie zagen we voorgaande jaren al wel vaker bij Samsung's grootste concurrent: Apple. Die lijkt niet altijd alles uit de kast te trekken bij nieuwe modellen. Zo verschilde de iPhone SE 2022 op de processor na ook niet met z'n voorganger.

Wat Samsung's exacte reden is blijft gissen. Feit is dat sinds het wegvallen van Huawei als concurrent is er ook weinig reden voor Samsung om sterk te innoveren. De groei van Xiaomi blijkt steken en de BBK-merken Oppo en Vivo zijn buiten China nog niet groot genoeg voor Samsung om als bedreiging te zien.

Het kan natuurlijk ook dat Samsung meer ziet in haar foldable-lijn en juist daar op inzet. Daar heeft een Samsung een voorsprong die voor concurrenten lastig lijkt in te halen.

