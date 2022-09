Apple Watch Series 8 kan menstruatiecyclus monitoren

Apple heeft de nieuwe Watch Series 8 uitgerust met een nieuw type temperatuursensor. Hierdoor is het slimme horloge in staat om de menstruatiecyclus in kaart te brengen en je op de hoogte te houden van afwijkingen.

De Watch Series 8 is hiervoor uitgerust met een tweetal temperatuursensoren die nauwkeurig zijn tot 0,1° Celcius. Door continue de temperatuur van je pols te meten, in combinatie met je hartslag, is de Watch S8 in staat om het verloop van je menstruatiecyclus te voorspellen. En als het afwijkingen ziet dan krijg je daar een melding van.

De Watch Series 8 kan je eisprong berekenen

Apple hoopt zorgen over privacy weg te nemen door data alleen op het horloge op te slaan. Data wordt versleuteld opgeslagen. Back-ups in iCloud zijn voorzien van end-to-end encryptie en Apple claimt daar de sleutel niet van te hebben.

Car Crash-detectie

Naast de 'cyclus bijhouden'-functie is de Watch Series 8 uitgerust met een sensor waarmee geregistreerd kan worden of je een auto-ongeluk hebt gehad. Zowel Apple als wij hopen dat je hier nooit gebruik van hoeft te maken. Mocht het horloge denken dat je een auto-ongeluk hebt gehad dan kan het de hulpdiensten bellen en je locatie doorgeven.

Watch Series 8 kan auto-ongeluk herkennen

Apple heeft verder nieuwe watchfaces uitgebracht, en er komt een nieuwe Low Power-modus waarbij energievretende functies zoals het Always On-display en de Auto Workout-detectie worden uitgeschakeld. Dit moet de batterijduur opkrikken tot maar liefst 36 uur. Uitgeschakeld kom je 18 uur verder op een enkele lading.

De belangrijkste functies van de Watch Series 8

Watch Series 8 uitvoeringen en prijzen

Apple brengt de Watch Series 8 uit in een 41mm en 45mm formaat en met GPS en GPS + Cellular (4G). Het frame is verkrijgbaar in aluminium of roestvrijstaal.

Enkele uitvoeringen van de Apple Watch Series 8

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in de kleuren Starlight, Midnight, zilver of Product(RED). De roestvrijstalen uitvoering is beschikbaar in de kleuren goud, zilver of grafiet. Ook qua bandjes is er voldoende keuze waaronder plastic of gevlochten solobandjes, diverse sportbandjes en lederen of roestvrijstalen bandjes.

Prijzen starten bij $399 voor de GPS-uitvoering en $499 voor die met 4G. Daarbij krijg je 3 maanden gratis Fitness+. De nieuwe Apple Watch-horloges zijn meteen als pre-order verkrijgbaar en worden op z'n vroegst 16 september verwacht.

Ontvang een e-mail wanneer de Watch Series 8 41mm verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Watch Series 8 45mm verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Watch Series 8 4G 41mm verkrijgbaar is E-mail