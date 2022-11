Samsung Galaxy S23 krijgt extra energiebesparingsmodus

Volgens ingewijden krijgt de aankomende Samsung Galaxy S23 een nieuwe methode om de batterij te besparen. In plaats van een extreme energiebespaarmodus krijgt de S23 een soort Light-versie.

Dat beweert tenminste @UniverseIce in een tweet. In idee hierachter is dat deze optie een soort middenweg is tussen maximale prestaties en maximaal energie besparen.

Je vindt het Light Performance-profiel al op de huidige Fold 4

Gebruikers van de S23 kunnen straks kiezen voor een Light-profiel waarbij de prestaties van de batterij iets teruggeschroefd worden maar lang niet zo extreem als bij de Power Saving Modus. Het toestel zal dan niet zichtbaar langzamer reageren maar wel zichtbaar langer meegaan. Althans, dat is het idee erachter. Games zullen echter geen hinder ondervinden van verminderende prestaties mits je de Game Booster-settings hebt ingesteld.

Ook grotere batterij

Nieuw is de optie overigens niet. De Light Performance Modus is al te vinden op de Samsung Galaxy Z Fold 4. Samsung hoopt hiermee de batterijduur van de aankomende Galaxy S23 nog verder te verlengen. Wat hierbij ook zal helpen is de grotere batterij van 3900 mAh, zo is tenminste de verwachting.