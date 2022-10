Hoesje bevestigt nieuwe camera-layout Samsung Galaxy S23

Er is een hoesje opgedoken voor de nog onaangekondigde Samsung Galaxy S23. Deze laat zien dat Samsung's nieuwe vlaggenschip inderdaad een nieuwe camera-indeling krijgt.

Met de aankomende S23 neemt Samsung afscheid van de Contour Cut Camera. Dat is de verhoogde hoek waarop de camera's van de S21 en S22 geplaatst zijn. Een recent verschenen render toonde de Galaxy S23 waarbij de drie camera's los op de achterkant geplaatst zijn.

Hoesje voor de aankomende S23

Een nu verschenen hoesje bevestigt het verdwijnen van de Contour Cut-stijl maar onduidelijk is nog even of de camera's ieder los geplaatst zijn of net als bij de Fold4 op een pil-vorm gegroepeerd zijn. Als eerdere geruchten kloppen dan zou het gaan om een 50+12+10MP camera setup.

Bora Purple

De bron vermeldt er niet bij of we hier kijken naar een officieel hoesje van Samsung zelf. Als dat waar is lijkt er in ieder geval een paarse versie van de Galaxy S23 uit te komen. Ook de S22 was in het paars verkrijgbaar. Deze Bora Purple-uitvoering werd een half jaar na de introductie van de S22 aangekondigd.

Mocht je als S22-eigenaar dit nieuwe hoesje wel mooi vinden, weet dan dat deze vanwege de nieuwe camera-indeling niet gaat passen. Dat geeft accessoire-makers de kans om nieuwe producten aan de man te brengen.

