Motorola Moto G72 met 108MP camera aangekondigd

Lenovo kondigt met de Motorola Moto G72 een telefoon aan die houdt van grote getallen. Achterop treffen we namelijk een camera met 108 miljoen pixels aan, terwijl voorop een scherm zit met een miljard kleuren. Wat geen hoog getal is, is de beoogde verkoopprijs.

Z'n naam lijkt te suggereren dat de G72 de opvolger is van de G71. Maar dat is niet zo. De G71 is namelijk een 5G-telefoon en deze G72 is dat niet. Het is wel een telefoon met een 108MP hoofdcamera, 8MP groothoek, 2MP macro en een 6.6 inch AMOLED-scherm. Met die eerste schiet je haarscherpe foto's, met die laatste bekijk je ze in hoge resolutie en met 10-bits kleuren terug.

De nieuw aangekondigde Moto G72

Netjes is ook de schermverversing. Die is met 120Hz hoog, vooral gelet op z'n adviesverkoopprijs. Die bedraagt namelijk €299,99. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Meteorite Grey, Mineral White en Polar Blue. Het opslaggeheugen bedraagt altijd 128GB groot en is tot maximaal 1TB uit te breiden. Qua werkgeheugen komen er opties van 6 en 8GB groot.

Meegeleverde snellader

De Motorola Moto G72 beschikt over een 5000 mAh grote batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. De daarvoor benodigde oplader zit in de doos en ook is het mogelijk om je eigen bedrade koptelefoon in te pluggen. Dingen die tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend zijn. De Moto G72 dankt z'n prestaties aan de ingebouwde MediaTek Helio G99 processor.

Haarscherpe foto's schieten met de 108MP camera op de G72

Moto G72 verkrijgbaarheid

Verder noemenswaardig zijn de aanwezige stereo speakers met Dolby Atmos-ondersteuning, de geïntegreerde FM-radio ontvanger en de in het scherm geplaatste vingerafdrukscanner. De behuizing is IP52 spatwaterbestendig en het toestel komt met Android 12 met daar bovenop Lenovo's eigen My UX-interface. Verwacht de Moto G72 halverwege november 2022 in de winkels.