Samsung belooft voor meer Android-apparaten 3 generaties lang updates

Eerder al zegde Samsung de belofte toe dat de Galaxy S10 en hoger 3 generaties lang Android-updates en upgrades krijgen. Maar nu doet het die belofte ook voor veel andere Android-telefoons en tablets.

Het is één van de grootste ergernissen bij Android-telefoons; updates komen traag, zijn niet gegarandeerd en (soms) komen ze helemaal niet. Het missen van updates is niet alleen vervelend omdat je niet de nieuwste functies krijgt van een Android-versie, er worden ook bugs mee opgelost en (veel erger) beveiligingsproblemen opgelost. Je wilt als consument zeker weten dat je telefoon, die doorgaans veel privacygevoelige informatie bevat, veilig is en blijft.

Het was voor de Consumentenbond zelfs reden rechtszaken te starten tegen fabrikanten van Android-telefoons. Zo ook tegen Samsung. In 2018 oordeelde de rechter nog dat Samsung haar Android-telefoons niet 2 jaar lang hoefde te updaten. Vandaag gooit Samsung echter het roer om en belooft voor een aantal Galaxy-apparaten langdurige updates. Het gaat voornamelijk om de dure Galaxy S, Note en Z-serie maar ook om enkele Galaxy A-telefoons. Veel budgetmodellen blijven dus buiten beschouwing.

Drie OS-upgrades

In haar persbericht noemt Samsung tenminste de volgende modellen. Het mag verwacht worden dat diens directe opvolgers ook in aanmerking komen voor het langdurige update-programma. De eerste die een OS-upgrade mag verwachten is de Galaxy S20 die in februari werd aangekondigd. Deze kwam uit met Android 10 maar zal later dit jaar overgaan op Android 11 met alle bijbehorende functies.

Galaxy S-serie

Galaxy Note-serie

Galaxy Z-serie

Galaxy A-serie

A71

A51

en geselecteerde toekomstige toestellen uit de A-serie

Tablets