Fairphone kondigt Fairphone 3+ aan met verbeterde camera

Fairphone heeft een upgrade voor haar bestaande Fairphone 3 aangekondigd. De Fairphone 3+ is grotendeels gelijk op verbeterde camera's na. Zowel voor als achter komen er wat megapixels bij. Gebruikers met een Fairphone 3 kunnen de cameramodules ook los kopen en in hun bestaande toestel schroeven om te updaten.

De Fairphone 3+ is zoals we gewend zijn gemaakt van gerecycled plastic. De 3+ bestaat nu uit 40% herwonnen plastic terwijl de Fairphone 3 nu uit 9% gerecyclede plastic bestaat. De rest is nagenoeg hetzelfde gebleven. Zo is er nog altijd een 5,65 inch scherm, Snapdragon 632-processor met 4GB aan RAM en 64GB aan opslaggeheugen. Verschillen zitten hem voornamelijk in de camera's.



De eerlijke Fairphone 3+

Zo gaat de hoofdcamera achterop naar 48 megapixel die niet alleen scherpere foto's en video's moet maken, maar krijgt ook snellere autofocus en verbeterde beeldstabilisatie. Dat moet minder onscherpe beelden opleveren. De selfiecamera krijgt een verdubbeling in megapixel en komt nu uit op 16 megapixel. Naast meer megapixel is ook de luidspreker beter geworden en produceert nu luider en helderder geluid.

Betaalbare upgrade

Interessant is dat bezitters van een Fairphone 3 beide cameramodules ook los kunnen aanschaffen waarmee ze hun telefoon upgraden naar een Fairphone 3+. Tot 1 oktober kost die upgrade 69,95 euro, daarna 94,90 euro. Een geheel nieuw toestel zet je 469 euro terug. Best fors voor een telefoon met deze specs maar als je ziet hoeveel upgraden daarna kost dan valt het enorm mee.