“Sony Xperia 5 II krijgt 120Hz-scherm en koptelefoonpoort”

Er komt steeds meer details naar buiten van de aankomende Sony Xperia 5 II. Specificaties, afbeeldingen en zelfs z'n aankondigingsdatum liggen op straat. Hoog tijd ze eens van dichtbij te bekijken.

Ondanks wat z'n naam misschien suggereert is de Xperia 5 II een flagship smartphone met high-end specificaties. Net als de Xperia 5 krijgt de 'Mark 2' een 6,1 inch OLED-scherm met Full HD+ resolutie en HDR-ondersteuning maar ditmaal met een indrukwekkend hoge 120 Hz verversingssnelheid. Sony bracht niet eerder een Xperia-telefoon uit met een dergelijk hoge snelheid. Dit moet garant staan voor vloeiende animaties.

De Sony Xperia 5 II in volle glorie

Achterop de Xperia 5 II is ruimte gemaakt voor een drietal 12MP camera's waaronder een hoofdcamera met f/1.7 lens, telephotolens met 3x optische zoom en een ultra-groothoeklens met 124° beeldhoek. De camera met Zeiss-lenzen beschikt over zowel elektronische als optische beeldstabilisatie waarmee je dus vloeiende en scherpe beelden schiet. Binnenin zit volgens Android Headlines een Snapdragon 865-processor met 8 GB aan RAM en 128 GB aan opslag wat ook nog eens uitbreidbaar is. We vinden er verder een 4000mAh batterij met ondersteuning voor snelladen.

Sony Xperia 5 II aankondigingsdatum

Net als de Xperia 1 II beschikt de 5II over 5G-ondersteuning waarmee het de tweede 5G-telefoon van Sony wordt. Ook van de partij is een koptelefoonpoort. Sony is één van de weinige telefoonfabrikanten die de poort nog gebruikt waarmee ze zichzelf flink onderscheiden van de rest. Dit alles moet op 17 september officieel worden. Die datum wordt genoemd als mogelijke aankondigingsdatum. Verwacht het toestel in tenminste drie kleuren. Welke prijs aan dit alles hangt is nog onduidelijk.