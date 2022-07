6.7" grote Apple iPhone 14 Max heet wellicht iPhone 14 Plus

De toekomstige line-up van de iPhone 14 bestaat naar alle verwachting uit een 6.1 inch grote iPhone 14 + iPhone 14 Pro en een 6.7 inch grote iPhone 14 + iPhone 14 Pro Max. Tot nu toe hebben we die 6.7 inch grote iPhone 14 steevast de "iPhone 14 Max" genoemd maar mogelijk heeft Apple een ander idee.

Want volgens een nieuwe bron heet het toestel straks iPhone 14 Plus. Apple is geen onbekende met de Plus-naam. Vanaf de iPhone 6 tot en met de iPhone 8 had Apple een grotere Plus-versie in het assortiment. Apple besloot vanaf de introductie van de iPhone X te stoppen met een Plus-versie.

Zo ziet de iPhone 14 line-up er vermoedelijk uit

Mocht Apple inderdaad besluiten het toestel de iPhone 14 Plus te noemen dan zou dat wel verwarring voorkomen met de eveneens 6.7 inch grote iPhone 14 Pro Max. De Pro-naam suggereert hier dat hij meer premium is met een ProMotion-beeldscherm en betere camera's. Daar staat tegenover dat de niet-Pro-versie goedkoper is, al kun je bij Apple nooit helemaal spreken van "goedkoop".

Wel Plus, geen mini

En terwijl de Plus-naam mogelijk weer terugkomt verdwijnt er ook een vertrouwde naam; de mini. De introductie van de iPhone 14 betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van het mini-model. Liefhebbers van kleinere iPhones zijn aangewezen op de iPhone SE 2022. Deze heeft naast een vertrouwd nostalgisch design met vingerafdrukscanner een zeer compact 4,7 inch scherm.

Afbeelding: Appleosophy.com