Samsung Galaxy Watch 5 en Watch5 Pro te zien op renders

Er zijn bewegende renders verschenen van de aankomende Galaxy Watch5-series. De afkomst is niemand minder dan Evan Blass, beter bekend onder z'n Twitter-handle @evleaks. Duidelijk aan de renders wordt dat Samsung's horloge-reeks flink op de schop gaat.

Weg is de Classic en Active-lijnen, zo lijkt. In de plaats daarvan krijgen we de instap Samsung Galaxy Watch 5 in twee formaten en in versies met en zonder 4G. Daarnaast komt er een uitgebreider model onder de naam Galaxy Watch 5 Pro. Die laatste wordt in een zwarte en een grijs titanium kleur verwacht in uitvoeringen met en zonder 4G.

De Galaxy Watch5 in tenminste zwart, blauw en wit

Blass suggereert hiermee dat de Active-lijn opgaat in de reguliere Watch5 en de Classic-modellen in de uitgebreidere Watch5 Pro. Dat geldt in grote mate ook voor het uiterlijk. Zo ziet de reguliere Watch5 en meer 'clean' uit zonder veel poespas (en zonder draaibare ring), terwijl de Pro meer 'franje' heeft met een grotere schermrand.

De Galaxy Watch5 Pro in het zwart en titaniumgrijs

Verwacht wordt dat beide Watch5-modellen uitgerust worden met Samsung's One UI Watch 4.5 dat gebaseerd is op wearOS 3.5 dat samen met Google tot stand kwam. Samsung lijkt voornemens om de nieuwe horloge-reeks in augustus 2022 officieel aan te kondigen tijdens een Unpacked evenement. Dit event zal ook de introductie zien van nieuwe Pro-oordopjes en de nieuwste generatie Flip en Fold-smartphones.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy Watch 5 verkrijgbaar is E-mail