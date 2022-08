Meerdere bronnen noemen lanceerdatum Apple iPhone 14

Verschillende bronnen hebben onafhankelijk van elkaar een datum genoemd waarop Apple mogelijk de iPhone 14-serie aankondigt. Die datum is woensdag 7 september 2022.

Apple kondigt vaker in september nieuwe iPhones aan maar doet dat dan meestal op een dinsdag. Maar omdat dinsdag 6 september voorafgegaan wordt door een Amerikaanse vrije dag schuift Apple het event een dagje op, zo luidt althans de gedachte. De datum van 7 september wordt genoemd door zowel Mark Gurman van Bloomberg en Max Weinbach. Ook @ihacktu meldt die datum al noemde die eerder samen met iDropNews woensdag 13 september als mogelijke lanceerdatum.

Nog even en Apple CEO Tim Cook kondigt weer nieuwe iPhones aan

Tijdens deze keynote kondigt Apple naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe iPhones aan; de iPhone 14, de iPhone 14 Max, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Dat betekent dat voor het eerst in jaren geen nieuwe iPhone mini aangekondigd wordt. Dat model verdwijnt dus uit de line-up.

iPhone 14 voorspellingen

Van de iPhone 14 zijn de geruchten wat somber. Die draait naar verluidt onder dezelfde A15 Bionic-chip als de iPhone 13, heeft nagenoeg hetzelfde scherm met de Face ID-notch. De wijzigingen zullen dit jaar juist in de Pro-modellen te vinden zijn. Die krijgen wel een nieuwe processor, een ander scherm met een pil-vormige gaten voor Face ID en een hogere 48MP camera. Ze zijn mogelijk ook duurder dan de iPhone 13 Pro-modellen.

Wat er overblijft van bovenstaande voorspelling is afwachten. Wellicht verrast Apple nog met een "One More Thing". Er gaan wel geruchten over nieuwe smartwatches waaronder een SE-model. We horen het als alles goed gaat op woensdag 7 september.

