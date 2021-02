Opvouwbare Huawei Mate X2 komt 22 februari uit

Het Chinese Huawei heeft haar mobiele telefoon-droom nog niet opgegeven en kondigt op 22 februari zelfs een nieuwe foldable aan. De Mate X2 krijgt in tegenstelling tot de Mate X en Xs een scherm dat zich aan de binnenzijde bevindt.

Wat waren we enthousiast toen Huawei de Mate X aankondigde. Weer een grote fabrikant die z'n gewicht in de foldable-markt legt. Het Amerikaanse handelsverbod gooide roet in het eten maar dat betekent niet dat Huawei geen opvolger in petto heeft. De Mate X2 klapt open als een boek terwijl de Mate X en Xs het scherm nog aan de buitenkant had zitten.

Een door Huawei zelf vrijgegeven afbeelding van de Mate X2

Logischerwijs moet dit meer bescherming bieden voor het toch altijd wat delicate flexibele scherm. Ook Samsung's Fold en Fold 2 heeft het grote hoofdscherm aan de binnenzijde. Een topman van Huawei meldt verder dat de Mate X2 "vol verrassingen" zit. Welke precies blijft onduidelijk. Maar ook andere details blijven vooralsnog onduidelijk. Of het toestel een 2e scherm aan de buitenkant heeft bijvoorbeeld. Van welke processor hij gebruikmaakt en of er een wereldwijde lancering aankomt. Dat laatste ligt met alle ontwikkelingen rondom Huawei niet voor de hand. Zo ging onlangs nog het gerucht dat het door problemen geplaagde bedrijf een koper zocht voor haar duurdere smartphonelijn, iets wat het overigens zelf ontkende.

Mate X2 aankondiging

Maandag 22 februari 2021 horen we meer. Maar voor wat het waard is; dat het bericht alleen geplaatst werd op het Chinese Weibo is misschien al een voorbode van op welke markt Huawei zich richt. En we kunnen ze daar geen ongelijk in geven.

