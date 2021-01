Xiaomi toont Mi Air Charge om écht draadloos op te laden

Draadloos opladen kennen we al langer maar echt draadloos is het niet te noemen. Je apparaat en oplader moeten elkaar immers nagenoeg aanraken. Xiaomi toont nu een techniek waarbij ze enkele meters van elkaar verwijderd kunnen zijn.

Stel je voor; je zit met je telefoon op de bank en de batterij raakt leeg. Je oplader ligt een meter verderop maar echt zin om op te staan heb je niet. Hoe makkelijk zou het zijn als je op afstand je batterij kon opladen. Xiaomi toont een techniek waarbij dat kan. De Mi Air Charge is een lader die meerdere apparaten met 5 watt over een afstand van enkele meters kan opladen.

De techniek werkt alleen als zowel zender als ontvanger over de techniek beschikken. Volgens Xiaomi werkt Mi Air Charge op basis van beamforming net als nieuwere WiFi-standaarden. Radiogolven worden gericht gestuurd naar de telefoon en worden daar omgezet naar energie. Voor nu een 'magere' 5 Watt, vergelijkbaar als de eerste generatie draadloze Qi-laders. Snel draadloos laden begint vanaf 9 Watt, Apple's MagSafe voor iPhone bedraagt zelfs 15 Watt.

Moderne Tesla Tower

Xiaomi noemt in haar blogpost dat Mi Air Charge niet alleen werkt met telefoons maar mikt ook op smartwatches, speakers en andere slimme apparaten. Het draadloos versturen van elektriciteit is iets waar al jarenlang over gedroomd wordt. Destijds ook door Nikola Tesla; de uitvinder waar we de transformator en inductiemotor aan te danken hebben. Hij voorzag het grootschalig verzenden van elektriciteit in de ether waar iedereen uit zou kunnen tappen. Zijn Wardenclyffe Tower, ook wel Tesla Tower, werd nog afgebouwd en het is ook maar de vraag of Xiaomi's Mi Air Charge het daglicht zal zien.