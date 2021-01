Sony Xperia 1 III laat zich voor het eerst zien

Nu Huawei de vernieling in is geholpen lijkt het alleen nog maar om Apple en Samsung te draaien. Maar ook Sony weet ons zo nu en dan positief te verrassen. Vandaag bijvoorbeeld dankzij dit lek van haar volgende vlaggenschip; de Xperia 1 Mark 3.

Het is ergens te hopen dat Sony de handdoek niet snel in de ring gooit. Het maakt namelijk enkele zeer aantrekkelijke telefoons. Telefoons die bomvol Sony-techniek zit op het gebied van multimedia. Of deze Xperia 1 III dat ook allemaal heeft is nog even afwachten, daarover gaat het bericht vandaag namelijk niet. We besteden dit bericht voornamelijk aan het uiterlijk.

Eerste blik op de Xperia 1 Mark 3

Volgens lekker Steve Hemmerstoffer gaat het om een 6,5 inch groot toestel met een schermverhouding van 21:9. Dat ongebruikelijk langwerpige scherm is inmiddels kenmerkend voor Sony-telefoons en moet volgens de Japanners ideaal zijn voor het bekijken van (bioscoop) films. De platte achterkant heeft net als de Xperia 1 II in de linker bovenhoek een pilvormig camera-eiland. Ditmaal bestaande uit 4 camera's. Mogelijk is de extra camera een ToF-sensor voor diepteherkenning want hij oogt wat klein in vergelijking met de rest.

Eerste Sony met periscooplens

Meest opvallende aan de camera is echter de periscoopcamera. Hiermee moet aanzienlijk verder ingezoomd kunnen worden dan camera's met een vaste lens, denk aan tussen de 5 en 10x. Het is voor het eerst dat Sony een dergelijke periscooplens toepast in een telefoon. Huawei, Samsung en Oppo brachten eerder al telefoons uit met een periscooplens.

Om onderscheidend te blijven voorzien Sony de Xperia 1 III van een 3,5mm audiojack voor je eigen koptelefoon én een geheugenkaartslot. Of Sony er ook een oplader bijdoet is nog even afwachten; daarover hebben we geen concrete geruchten. Wel over de toekomstige processor. Dat is vermoedelijk de Snapdragon 888; het meest uitgebreide model van Qualcomm tot nu toe. Verwacht dus een high-end vlaggenschip met bijbehorend hoge prijs.