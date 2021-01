Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra vandaag verkrijgbaar

De 14 januari aangekondigde Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra liggen vanaf vandaag in de winkel. Volgens Samsung liggen de pre-order aantallen 150% hoger dan bij de S20 al moet worden aangetekend dat de S20-serie minder succesvol was dan zijn voorganger.

Na het tegenvallende succes van de S20-serie kwam Samsung tussentijds met de S20 FE (Fan Edition) op de proppen. Een goedkoper alternatief maar toch high-end specificaties. De S21 en S21+ laten zich het beste omschrijven als opvolgers van de Fan Edition dan van de S20 en S20+.

Sommigen ontvingen de S21 eerder dan verwacht

Zo ging de schermresolutie omlaag en veranderden de camera-specificaties niet. Samsung gooide er zelfs nog een schepje bovenop door het geheugenkaartslot en de oplader weg te laten. Dit alles resulteert wel in een prijsverlaging. Hoe anders is de S21 Ultra. Dat toestel is een indrukwekkende opsomming van verbeteringen. Maar dat zie je dan ook in de prijs terug.

Galaxy S21 en S21+

Een nieuwe strategie dus voor de S21 en S21+ die het toch moeten hebben van het vernieuwde uiterlijk waar vooral de camera achterop opvalt. Beide toestellen zijn flink krachtiger dan hun voorganger dankzij de vernieuwde Exynos-processor die ditmaal wel gewaagd is aan de Snapdragon-tegenhanger van Qualcomm.

Verschillen tussen de S21 en S21+ zijn het scherm (6,2 tegen 6,7 inch) en de batterij (4000 tegen 4800 mAh). Voor betere cameraprestaties moet je dit jaar bij de Galaxy S21 Ultra zijn. Prijzen van de Galaxy S21 beginnen bij € 849 terwijl de S21+ minstens € 1.049 kost.

Galaxy S21 Ultra

Niet alleen beschikt de S21 Ultra over een 108MP camera met dit jaar wel goede autofocus, hij beschikt ook als enige over een 10x optische zoom dankzij een perioscooplens. Ook is de Ultra als enige voorzien van een nieuw type AMOLED-scherm dat energiezuiniger is en beschikt over S Pen-ondersteuning. Ook is de Ultra de enige met een scherpere Quad HD-resolutie. Helaas is met een adviesprijs van € 1.249 de Ultra ook de duurste uit de S21-serie.

Galaxy Buds Pro

Naast de S21-serie kondigde Samsung ook de Galaxy Buds Pro aan. Deze True Wireless Earbuds beschikken over actieve geluidsonderdrukking (ANC) dankzij 3 ingebouwde microfoons. Een 11mm woofer zorgt voor lage basgeluiden terwijl de 6,5mm tweeter de midden en hoge tonen voor z'n rekening neemt. Samen moet dit een rijk en gebalanceerd geluid geven. De in-ear dopjes komen in een smaller dan gebruikelijke case maar met een flink grotere accu dan de Buds+. Prijzen beginnen bij € 229.