Officiële afbeelding toont Motorola edge S met lanceerdatum

Dinsdag 26 januari 2021 lijkt Lenovo een nieuw Motorola-toestel aan te kondigen. Deze edge S met codenaam Nio hadden we eerder gezien maar een exacte lanceerdatum ontbrak toen nog.

We noemden de Motorola edge S eerder al een onduidelijk toestel. Dat komt omdat hij nogal lijkt op de eerder aangekondigde Moto G 5G Plus en mogelijk alleen in China verkocht gaat worden. Die laatste optie wordt met deze vandaag verschenen afbeelding alleen maar versterkt. Er is in het Chinees namelijk een datum te lezen: 2021-1-26 en zelfs een tijdstip: 19:30.

Motorola Edge S First look ? pic.twitter.com/ZlMD218g74 — Ankit (@TechnoAnkit1) January 23, 2021

Net als eerder verschenen afbeeldingen zien we een toestel met achterop 3 of 4 camera's en een glanzende behuizing. Verwacht wordt dat de edge s draait onder Qualcomm's nieuwe Snapdragon 870-processor die qua prestaties zit tussen de high-end 888 en het vorige vlaggenschip; de 865. Een redelijk beest dus. De persoon die bovenstaande tweet geplaatst heeft meldt dat het toestel wereldwijd uitgebracht gaat worden. Verwacht wordt wel dat het toestel buiten China onder de Moto-serie wordt uitgebracht.