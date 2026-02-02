Lek onthult OnePlus 16: Monsterlijke 9000mAh-accu en 200MP-camera

De eerste specificaties van de OnePlus 16 lijken binnen. Dat is wel erg vroeg want de lancering van het toestel wordt pas in het vierde kwartaal van 2026 verwacht. Mocht OnePlus zich in de tussentijd niet bedenken, en eind 2026 nog bestaan, dan mogen we rekenen op een beest van een telefoon.

In het kort Monsterlijke accu : De OnePlus 16 beschikt naar verluidt over een 9000mAh Silicon-Carbon batterij

Camera-upgrade : Er is sprake van een 200MP Samsung ISOCELL HP5-sensor voor verbeterde zoomprestaties

Onzekere toekomst: Geruchten wijzen op een mogelijke fusie met Oppo, wat de release van dit model onzeker maakt

Het lek vermeldt een 9000mAh-batterij en een 200MP camera. En ook 120W snelladen en een hoge 1,5K-resolutie OLED-scherm worden genoemd. Om nog maar niet te spreken over een Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro? Met deze chipset zou het toestel beschikken over ongekende rekenkracht voor AI-toepassingen en gaming, ver vooruit op de huidige standaard.

Het is een opsomming uit de lijst met specificaties die OnePlus Club geeft en waar AndroidHeadlines over schrijft. Maar wat zeggen deze specs en wat heb jij daar aan?

OnePlus 16 krijgt zelfde platte scherm als de OnePlus 15

Om daar antwoord op te geven, kijken we eerst kijken naar het huidige vlaggenschip: de OnePlus 15. Die beschikt net als de aankomende 16 over een plat scherm met hoge 1,5K-resolutie voor haarscherpe beelden. Al is de resolutie wel iets lager dan de 2K op de OnePlus 13 en diens voorgangers. Erg is dat overigens niet: we betwijfelen of veel mensen het verschil zullen zien terwijl het wel een tastbaar effect op het energieverbruik heeft.

De OnePlus 15 heeft al een grote 7300 mAh batterij

Echter het grootste verschil is de toegenomen batterijcapaciteit. Sinds OnePlus is overgestapt van Lithium-Ion naar de Silicon-Carbon batterijtechniek, die bekendstaat om de hogere energiedichtheid, is de capaciteit toegenomen van 5000 mAh in de OnePlus 11 naar 7300 mAh in de OnePlus 15. En daar komt volgens dit gerucht dus nog eens 1700 mAh aan capaciteit bij. Dat ga je als gebruiker wel merken.

De ISOCELL HP5-sensor met z'n 0.5m pixels sleepte afgelopen CES nog een prijs in de wacht

Ook op cameragebied worden er flinke stappen verwacht. OnePlus stapt af van de Samsung JN5-sensor voor de telephoto en past mogelijk de Samsung ISOCELL HP5-sensor toe. Het effect? De resolutie verviervoudigt en het zoombereik wordt mogelijk groter dan de huidige 3.5x.

In het najaar van 2026 zal de OnePlus 16 het mogelijk opnemen tegen de iPhone 18 Pro, Pixel 11 Pro en de Xiaomi 17 Ultra. Terwijl Apple zich vermoedelijk focust op het integreren van Google Gemini in Siri en Google op AI-perfectie, troeft OnePlus de concurrentie op papier af met brute hardware. Met een accucapaciteit die bijna het dubbele is van wat we bij de concurrentie verwachten, en de superieure rekenkracht van de Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, lijkt OnePlus zich te positioneren als de ultieme keuze voor power-users.

Toekomst OnePlus onzeker

Overigens is het nog maar de vraag of OnePlus tegen die tijd nog bestaat en we de OnePlus 16 daadwerkelijk zullen zien. Onlangs verscheen het bericht bij AndroidHeadlines dat OnePlus mogelijk op zou gaan in moederbedrijf Oppo. Eerder al werden eerder verwachte modellen zoals de OnePlus Open 2 en de compacte 15s geschrapt.

