Bloomberg: Apple overweegt inklapbare iPhone als concurrent van de Galaxy Z Flip

Als de geruchten kloppen dan zien we aan het einde van 2026 de eerste foldable iPhone. Apple zou na lang overwegen hebben gekozen voor een formfactor die horizontaal vouwt, vergelijkbaar met een boek. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Want volgens het doorgaans goed ingevoerde Bloomberg overweegt Apple een tweede foldable.

In het kort Naast een iPhone 'Fold' (book-style) werkt Apple nu vermoedelijk ook aan een compacte iPhone 'Flip'

De release van deze clamshell-iPhone wordt niet voor 2027 verwacht, waarmee Apple jaren achterloopt op Samsung en Motorola

De markt voor clamshell-smartphones wordt momenteel gedomineerd door Samsung, dat tegen die tijd al aan de achtste of negende generatie toe is

Mocht Apple eind 2026 inderdaad een foldable presenteren dan is het rijkelijk laat. Zo bracht concurrent Samsung al in 2020 haar eerste foldable uit en volgden anderen zoals Motorola, Huawei en Google in de opvolgende jaren. Nu Apple zich ook in deze markt wil begeven lijkt het meteen flink uit te willen pakken. Want na de eerste iPhone Fold krijgen we wellicht ook een iPhone Flip.

Zou de iPhone Flip er zo uitzien?

iPhone Flip: De strijd om de clamshell

Dit blijkt uit een nieuwsbericht dat op Bloomberg verscheen. Een clamshell iPhone zou het opnemen tegen de populaire Galaxy Z Flip-serie van Samsung en de razr-serie van Motorola. Het voordeel van deze formfactor is het compacte formaat en de lagere prijs ten opzichte van andere foldables.

Apple kan een clamshell iPhone overwegen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij snel uitkomt. En al helemaal niet dat hij aanzienlijk goedkoper wordt. Apple staat er niet om bekend goedkope producten uit te brengen en de techgigant wil daarom eerder innoveren met high-end specificaties in een andere formfactor dan de concurrentie aangaan op prijs alleen.

Geduld gevraagd: Release niet voor 2027

Een release in 2026 is uitgesloten en ook vroeg 2027 ligt niet in de lijn der verwachtingen. Samsung en Motorola hebben dus nog wel even de tijd om hun marktaandeel te verdedigen met nieuwe generaties foldables. Voorlopig blijft Samsung echter de markt van clamshell-foldables domineren met haar huidige Z Flip 7. En tegen die tijd mogelijk zelfs met de achtste of negende generatie Flip die volgens vroege geruchten geen zichtbare vouw meer heeft.

