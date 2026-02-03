Waarom de ene USB-kabel de andere niet is en welke jij moet hebben

Afgelopen week had ik nieuwe USB-C-kabels nodig voor een oplaadstation. In plaats van willekeurige kabels uit m'n la te vissen kocht ik nieuwe exemplaren van gelijke kleur en lengte. Eenmaal binnen bleken sommige kabels niet te werken zoals ik verwacht had. Maar waarom niet? Duik met mij in de complexe wereld van USB-standaarden.

USB: de belofte van één kabel voor alles

USB staat voor Universal Serial Bus en is oorspronkelijk bedacht om randapparatuur zoals een muis of toetsenbord op je PC aan te sluiten. Inmiddels kennen we de aansluiting vooral als de poort waarmee je een smartphone oplaadt. USB-C is inmiddels omarmd, mede door Europese regelgeving, als dé standaard poort voor mobiele telefoons. Dit moest een einde maken aan de verschillende kabeltjes en opladers.

Verschillende USB-C kabels, maar welke heb jij nodig?

Dit is anno 2026 gelukt. Iedere telefoonfabrikant brengt zijn producten met USB-C uit met als bijkomend voordeel dat je iedere willekeurige USB-C-oplader en -kabel kunt gebruiken. Bovendien is de stekker symmetrisch, waardoor de oriëntatie bij het insteken niet uitmaakt. Maar er zijn uitzonderingen.

De anatomie van USB-C: Meer dan alleen een stekkertje

Maar voordat we in de problemen duiken, laten we eerst eens inzoomen op de poort zelf. USB-C volgde in 2014 microUSB op en bestaat uit 24 pinnen. Er zijn pinnen voor data, audio, video en voeding en omdat de pinnen gespiegeld zijn maakt het niet uit hoe je de kabel in je telefoon stopt. De USB-C-specificatie definieert enkel de fysieke vorm van de connector, niet de data- of stroomcapaciteit. Hiervoor zijn protocollen verantwoordelijk, zoals USB 3.2 of USB4.

Vergelijk een protocol met de taal die het spreekt. Sommige talen zijn efficiënter dan anderen en behalen daarom hogere datasnelheden. Zo bedraagt de maximale theoretische datasnelheid van USB 2.0 480 Mbit/s. Een film van 4GB kopiëren zou dan 2 minuten kosten. Gebruik je USB 3.0 dan zijn snelheden tot 5 Gbit/s mogelijk waardoor diezelfde film in nog maar 10 seconden verzonden is.

Wist je dat een USB-kabel maximaal 5 meter lang kan zijn?

Toch gebruiken wij de meeste USB-C kabels niet om data mee te verzenden, maar om je telefoon mee op te laden. In theorie is elke USB-C-kabel geschikt voor vermogens tot 60W (3A / 20V). Echter, niet elke kabelfabrikant volgt deze richtlijn strikt.

Hogere vermogens zijn mogelijk wanneer deze USB-kabels zich houden aan de Power Delivery-specificatie. Zo zijn er kabels die tot 240W gaan (5A / 48V). Dat is genoeg om je telefoon in enkele minuten van 0 naar 100% op te laden.

Snel laden: Waarom jouw kabel de bottleneck is

Het opladen van je telefoon zal met nagenoeg iedere willekeurige USB-C-kabel lukken, maar om snelladen mogelijk te maken is meer nodig. De allereerste vraag die je jezelf moet stellen is, welke snellaadtechniek gebruikt mijn telefoon? Pas dan kun je op zoek naar een bijpassende kabel en oplader.

Techniek Merk Protocol USB-PD compatible? Kabel USB Power Delivery (PD) Apple, Google, Laptops De Standaard Ja (Is de standaard) Standaard USB-C (60W+) Super Fast Charging 2.0 Samsung USB-PD + PPS Ja, volledig 5A / 100W kabel nodig Quick Charge 4, 4+ en 5 Sony, ASUS, diverse USB-PD + PPS Ja, volledig Standaard USB-C TurboPower Motorola USB-PD / QC Ja, grotendeels Standaard USB-C SuperVOOC Oppo, OnePlus Eigen Beperkt Speciale merk-kabel HyperCharge Xiaomi Eigen Gedeeltelijk Speciale merk-kabel, vaak 6.5A en aangepaste pin-indeling SuperCharge (SCP) Huawei Eigen Slecht Speciale merk-kabel (Paars) Quick Charge 2.0 / 3.0 Oudere Androids Eigen (Qualcomm) Nee Vaak USB-A naar USB-C

Wijkt jouw telefoon af van de USB-PD standaard dan is een afwijkende kabel soms noodzakelijk. Let hierbij op dat je ook een bijpassende snellader nodig hebt, anders ga je qua laadsnelheid terug naar een veilig niveau. Dit is dus vrijwel altijd nodig wanneer je sneller dan 60W wilt laden.

De eerste mobiele telefoon met USB-C was de LeEco (LeTV) Le Max 1

De onzichtbare boosdoener: de E-marker chip

Maar hoe weet jouw telefoon dat hij mag snelladen? Daarvoor beschikken de meeste USB-C-kabels over een ingebouwde chip. Deze E-marker chip praat met de oplader en je telefoon en spreekt af welke stroomsterkte en voltage er veilig gebruikt mogen worden. Zonder deze verificatie beperkt de lader het vermogen om oververhitting van de kabel te voorkomen. De chip is verplicht wanneer je meer dan 60W wilt gebruiken. Beschikt je kabel niet over een E-marker chip, en gebruik je wel een 100W lader, dan valt het opladen van je telefoon automatisch terug naar maximaal 60W.

Samsung was de eerste grote fabrikant die een telefoon met USB-C uitbracht: de Galaxy Note 7 . Deze werd echter teruggeroepen vanwege batterijproblemen

Waar moet je op letten bij het kopen van een snellaadkabel?

Wil je met hogere snelheden dan 60W je telefoon opladen dan moet je op de volgende dingen letten. Kijk of de volgende dingen op de kabel of verpakking staat:

Het Wattage (De 60W vs. 100W/240W regel) Vaak staat er groot "60W" of "100W" op de verpakking.

Heb je een laptop of een Galaxy-telefoon die met 45W of meer laadt? Koop altijd de 100W of 240W versie. Deze hebben de verplichte E-marker chip. Een 60W-kabel zal een snelle Samsung vaak beperken tot 25W. USB-PD (Power Delivery) & PPS Wat je ziet: "PD 3.0", "PD 3.1" of "PPS".

Dit is essentieel voor iPhone, Google Pixel en Samsung. Staat er geen "PD" op de verpakking? Dan is de kans groot dat de kabel alleen bedoeld is voor oudere laders en je moderne telefoon tergend traag oplaadt. De merkspecifieke termen (Voor de "snelle Chinezen") Wat je ziet: "SuperVOOC", "Warp Charge", "HyperCharge" of "SuperCharge".

Heb je een telefoon van Huawei, Oppo, OnePlus of Xiaomi? Koop bij voorkeur de officiële kabel van het merk zelf. Deze technieken gebruiken vaak een extra pinnetje of een specifieke weerstand die universele kabels niet hebben. Een universele 100W PD-kabel zal op een OnePlus vaak niet sneller laden dan 18W. De "Ampère-check" (Het 5A label) Wat je ziet: "3A" of "5A".

Als er geen wattage op staat, kijk dan naar de ampères. 3A is standaard (max 60W). 5A is de krachtige versie. Voor bijna alle snellaadtechnieken boven de 30W is een 5A-kabel de veiligste keuze. De kleur van de poort (De Huawei/Oppo/OnePlus-truc) Wat je ziet: Een paarse, oranje of rode binnenkant van de USB-stekker.

Dit is vaak een visuele aanwijzing van fabrikanten. Zie je een kabel met een paarse binnenkant? Dan is hij specifiek ontworpen voor Huawei SuperCharge. Een rode of oranje binnenkant wijst vaak op Oppo/OnePlus. Gebruik deze kleuren als geheugensteuntje om de juiste kabel uit je la te vissen. Het officiële USB-logo (USB-IF certificering) Wat je ziet: Het officiële USB-logo met de snelheid (bijv. 40Gbit/s) of het wattage (bijv. 240W) erin verwerkt.

Goedkope kabels van de budgetknaller hebben dit logo bijna nooit, omdat de testprocedure geld kost. Zie je dit logo? Dan weet je zeker dat de kabel aan alle veiligheidseisen voldoet.

Meer dan opladen alleen: Waarom je kabel bepaalt wat je telefoon nog meer kan

Naast opladen kan je USB-C-kabel meer. Het versturen van data bijvoorbeeld. Handig om een nieuwe iPhone op te zetten en afbeeldingen en video's te migreren. Maar zoals ook hier gelden weer uitzonderingen. De snelheid van dataoverdracht wordt bepaald door het te gebruiken protocol. Zo zet je met USB 2.0 (uit 2000) data beduidend langzamer over dan met USB 3.2.

Zo ondersteunt de iPhone 17 alleen USB 2.0. Het kopieren van 10GB aan video's duurt dan 5 minuten. De USB 3-compatible iPhone 17 Pro doet daar met 10Gbit/s ondersteuning slechts 12 seconden over.

Samsung DeX

Maar je kunt ook de kabel soms ook gebruiken om video mee te versturen (video-output). Wanneer je telefoon de DisplayPort Alt Mode ondersteunt dan kun je hem aan een TV of monitor koppelen. Samsung DeX is hier een voorbeeld van. Ook hier moet je letten op de USB-C-kabel; deze moet over de pinnen voor video-data beschikken.

Wil je de maximale snelheid voor data of video? Kies dan voor een kabel van 1 meter of korter

En zo blijkt die eenvoudige kabel, die kabel die altijd past en altijd dichtbij in werkelijkheid een stuk complexer. Hopelijk helpt dit verhaal je met het uitzoeken van de juiste kabel voor de juiste klus.

