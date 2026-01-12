Apple iPhone Air 2 pakt 2 grootste pijnpunten aan: grotere accu, dubbele camera

Apple heeft geluisterd naar de kritiek op de iPhone Air. De opvolger krijgt volgens nieuwe geruchten een grotere batterij en een dubbele camera achterop.

De originele iPhone Air was een technologisch wonder. Met een behuizing van 5,6 millimeter kon je er volgens Apple toch een dag van genieten. En door slimme software kon je met een enkele 48MP Fusion-camera alledaagse foto's schieten. Uit vele praktijktesten bleek de batterij echter vaak te krap, en de fotomogelijkheden te beperkt.

De iPhone Air opvolger krijgt wellicht dubbele camera en grotere accu

Daar lijkt de iPhone Air 2 wat aan te gaan doen. Zo meldt een Koreaanse publicatie dat de opvolger van de Air, die in 2027 pas verwacht wordt, een dunner, energiezuiniger en helderder scherm krijgt.

De winst? Die ruimte wordt direct benut voor een grotere batterij.

Release iPhone Air 2 pas in 2027?

Mocht een release in 2027 plaatsvinden dan heeft Apple tijd om te beoordelen of het een Silicon-Carbon batterij kan toepassen. Concurrenten passen deze batterijtechniek momenteel toe, maar Apple is tot nu toe terughoudend hierin. Apple wil er absoluut zeker van zijn dat de techniek veilig en betrouwbaar is. Pas dan worden deze Si-C accu's in iPhones toegepast. Veiligheid voorop.

Het is in 2027 precies 20 jaar geleden dat Apple de iPhone introduceerde. Geruchten over een geheel knoploze iPhone gaan al langer rond. Daarvoor lijkt de iPhone Air 2 de geschikte kandidaat. Een knop neemt relatief veel ruimte in beslag, en daar heeft de Air niet veel van.

Huidige verkoopcijfers: Air vs iPhone 17

De verkoop van de huidige iPhone Air blijft vooralsnog achter bij die van de reguliere iPhone 17. Dat is niet gek, de Air vervult een hele andere rol. Het is met z'n dunne profiel een statement, die laat zien wat technisch mogelijk is anno 2026. Eén die toch alle basisfuncties vervult, maar een heel ander uiterlijk heeft.

