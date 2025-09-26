Scherm van Apple iPhone Air blijkt makkelijk te vervangen, batterij niet

Zach van JerryRigEverything heeft een iPhone Air in handen gehad, onderworpen aan een buigtest en vervolgens helemaal open geschroefd. Het bleek gelukkig niet voor niets want we leerden veel van z'n biologieles.

Apple heeft het beeldscherm van de iPhone Air uitgerust met Ceramic Shield 2 wat drie keer krasbestendiger is dan de eerste generatie Ceramic Shield. Maar zoals we van de filmpjes JerryRigEverything weten is glas glas en glas breekt. Dus loop je ook bij de Air het risico op een gebroken scherm na een ongelukkige val. Gelukkig is daar wat aan te doen.

Want tijdens de ontleding van de ultra-dunne Apple iPhone Air leren we dat het vervangen van het scherm een klusje is dat minder dan vijf minuten duurt. En ook het glas achterop is relatief eenvoudig te vervangen door een kundige vakman. Een batterijwissel wordt echter wat lastiger.

Batterijwissel met 9V batterij

Apple past een 3149 mAh kleine accu toe. Dat is al klein maar zal na een jaar nog kleiner zijn. Een batterijwissel ligt dus snel op de loer. Ook bij de iPhone Air moet deze met een 9 volt batterij verwijderd worden, iets wat Apple vanaf de iPhone 16 toepast. Je zou de speciale MagSafe batterij voor de iPhone Air kunnen aanschaffen om dit probleem te omzeilen, maar dat komt met z'n eigen gebreken.

Batterijwissel van de iPhone Air vereist een 9V batterij

Apple heeft in die MagSafe-accessoire precies dezelfde 3149 mAh batterij gestopt waarmee je zou denken je accuduur te verdubbelen. Maar met draadloos laden gaat energie verloren waardoor de iPhone Air MagSafe Battery slechts 65% van de capaciteit aan je iPhone kan overdragen.

Bron: JerryRigEverything