Motorola heeft antwoord klaar voor dunne iPhone Air; de Moto X70 Air

Het tijdperk van ultradunne telefoons is eindelijk hier. Niemand die er echt om vroeg maar jij kunt binnenkort wel kiezen uit meerdere ultra slanke telefoons. Waaronder straks dus de Moto X70 Air, zo kondigde moederbedrijf Lenovo alvast aan.

Natuurlijk moet de Moto X70 Air het opnemen tegen de iPhone Air van Apple, maar hij is ook een geduchte concurrent van de Samsung Galaxy S25 Edge die al langer verkrijgbaar is.

De toekomstige dunne Moto X70 Air

We ontvingen alvast bovenstaande afbeelding van Lenovo die moet aantonen hoe dun het toestel straks wordt. Hoe dun precies zal eind oktober blijken wanneer de officiële lancering verwacht wordt. Nu moet het worden gezegd dat Motorola-telefoons uit de Moto X-serie momenteel alleen in China uitkomen al wil dat nog niet meteen zeggen dat wij hem hier niet krijgen.

Moto X70 Air = edge 70?

Zo wordt verwacht dat het toestel onder de edge-naam hier alsnog uitkomt, misschien onder de naam edge 70. Beelden daarvan bereikten ons eerder via Evan Blass. Dat we mogelijk naar hetzelfde toestel kijken blijkt uit de gekleurde cameraringen, al is dat op zichzelf geen bevestiging.

Of we hier naar dezelfde telefoon kijken zal blijken wanneer zowel de Moto X70 Air als de edge 70 aangekondigd zijn. Die eerste wordt eind oktober verwacht maar wanneer de edge 70-serie komt is nog onduidelijk. Het ligt voor de hand dat dit voor de feestdagen gebeurd zodat er komende kerst nog wat te kiezen valt als je een ultra-dunne telefoon wilt.

Afbeelding: Weibo