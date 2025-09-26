Nieuw beeldmateriaal van dunne Motorola edge 70 gelekt

Er zijn nieuwe beelden verschenen van Motorola's dunne edge 70. Deze concurrent voor de Apple iPhone Air wordt binnenkort verwacht en krijgt naast een dunne behuizing een opvallend camera-eiland met kleuraccenten.

We ontvingen afbeeldingen van de edge 70 in de kleuren Gadget Grey en Lily Pad (groen). Bij de groene versie past Motorola oranje kleuraccenten toe op de cameraringen. Het gaat om drie camera's en één flitser. Ook een knop aan de zijkant wordt in deze oranje kleur gespoten, mogelijk kun je met deze knop Moto AI oproepen.

Uit eigen bron kunnen we melden dat de Motorola edge 70 in een 512GB uitvoering uit komt, maar wanneer precies weten we nog niet. Verder weten we dankzij de afbeeldingen dat er USB-C aanwezig is, Dolby Atmos en een fysieke simkaartslot.

edge 70 in de Pantone-kleur Lily Pad

De bron denkt dat de ultra-groothoekcamera beschikt over een 50MP grote sensor met een 120° brede kijkhoek, optische beeldstabilisatie (OIS) en pixels van 2 micron klein. Eerder nog verschenen afbeelden van de Motorola Moto X70 Air, een toestel dat alleen in China aangekondigd zal worden. Mogelijk gaat het hier wel om dezelfde telefoons, waarbij de Air in China blijft en de edge 70 in Europa en elders verschijnt.

Of de Motorola edge 70 het qua dikte echt kan opnemen tegen de iPhone Air en Galaxy S25 Edge moet nog maar blijken. Exacte afmetingen hebben wij nog nergens gelezen. En afgaande van de dikte van de USB-poort onderop zien wij niet meteen een extreem dun toestel. Maar we laten ons graag verrassen.

