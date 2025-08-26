Apple iPhone Air en iPhone 17-serie vanaf nu te bestellen

Wie z'n zinnen heeft gezet op de nieuwe iPhone Air of een model uit de iPhone 17-serie moet nu z'n portemonnee even pakken; de telefoons zijn vanaf vandaag 14:00 te bestellen.

Apple kondigde de dunne iPhone Air en de iPhone 17-serie bestaande uit de flink geüpgraded iPhone 17, en met een nieuw design uitgeruste iPhone 17 Pro en 17 Pro Max afgelopen dinsdag aan tijdens een speciale Keynote. Vooral de vanilla iPhone 17 lijkt op papier een goede deal.

iPhone 17

Apple rust het toestel namelijk (eindelijk) uit met een 120Hz scherm. Voorheen was dit ProMotion-scherm alleen beschikbaar op de (veel) duurdere Pro-modellen. Het scherm kent hierdoor een dynamische schermverversing van tussen de 1 en 120Hz en beschikt ook over een Always-On modus. Verder rustte Apple het toestel uit met een nieuwe A19-chip terwijl het in het verleden ook wel eens teruggreep op een chip van vorig jaar.

iPhone 17 in 5 nieuwe kleuren

De iPhone 17 is voor te bestellen in de kleuren Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen en Lavendel. Het instapmodel komt dit jaar met 256GB en de prijs bedraagt €969.

iPhone Air

Wil je echt wat nieuws dit jaar dan is daar de iPhone Air. Met z'n 5,6 millimeter dunne behuizing trek je gegarandeerd veel bekijks. Ondanks deze dunheid zit er toch een A19 Pro-chip in, 48MP Fusion-camera en een ruimtelijk 6,5 inch ProMotion-scherm. Apple belooft een accuduur van een dag maar brengt voor de zekerheid toch een aparte MagSafe-batterij uit.

iPhone Air in de hand

De iPhone Air is verkrijgbaar in vier kleuren; Spacezwart, Wolkenwit, Lichtgoud en Hemelsblauw. Ook hier kent het instapmodel 256GB aan opslaggeheugen, maar je kunt ook kiezen uit 512GB of zelfs 1TB. Prijzen zijn wat steviger en starten bij €1229.

iPhone 17 Pro & Pro Max

Ze kregen tijdens de aankondiging relatief weinig aandacht, maar het zijn toch echt de meest krachtigste iPhones ooit; de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max. Apple gaf ze een nieuw design, maar loste ook een serieus probleem van vorig jaar op; oververhitting.

iPhone 17 Pro in drie nieuwe kleuren

Door over te stappen van titanium naar een unibody van aluminium, en een vapor chamber toe te passen kan de iPhone 17 Pro en Pro Max z'n hitte veel beter kwijt. De nieuwe A19 Pro-chip kan hierdoor veel langer op maximaal vermogen presteren. Geen throttling meer dus.

Vandaag besteld is 19 september in huis

Je koopt een iPhone 17 Pro vanaf €1329 in drie kleuren; Zilver, Diepblauw en onze favoriet; Kosmisch Oranje. Geheugenopties variëren van 256GB, 512GB en 1TB. De iPhone 17 Pro Max kent nog een extra opslagoptie van 2TB. Die is in dezelfde kleuren beschikbaar en start bij €1479.

Voor alle hier genoemde iPhone geldt; vandaag besteld is vrijdag 19 september in huis.