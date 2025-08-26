Sony kondigt Xperia 10 VII aan met traditionele aspect ratio

Sony heeft na ruim een jaar weer een nieuwe mobiel aangekondigd; de Xperia 10 VII. Een midrange telefoon met vernieuwde camera en een batterijduur van 2 dagen. Verwacht het toestel in drie kleuren vanaf vrijdag 19 september in de winkels.

De Sony Xperia 10 VII lijkt van de voorkant onmiskenbaar op een Sony-telefoon. In tegenstelling tot wat de concurrentie al jarenlang doet blijft Sony volharden in het toepassen van dikke randen boven en onder het scherm. Dat heeft wel als voordeel dat er geen inkeping of uitsnede in het scherm voor de selfiecamera zit. Dit levert naast een ouderwetse look een ononderbroken schermervaring op.

Xperia 10 VII aangekondigd door Sony

Achterop past Sony een nieuwe camerabalk toe, die ditmaal horizontaal over de gehele breedte toegepast wordt. Het maakt dat de Xperia 10 VII meteen erg modern oogt. Sony heeft twee betere sensoren toepast dan we bij de Xperia 10 VI zagen; een 50 in plaats van 48MP voor de hoofdcamera en een 13 in plaats van 8MP voor de ultra-groothoek.

Meer traditionele verhouding

Dit is niet de enige verandering aan het design. Sony stapt ook (eindelijk) af van haar 21:9 verhouding en past nu een meer traditionelere 19.5:9 verhouding toe. Dit maakt dat het toestel iets minder hoog is, maar wel iets breder. Dat zal typen op het toetsenbord een stuk makkelijker maken. Of dit design ook een voorbode is van toekomstige Sony-telefoons valt te bezien.

Sony wijzigt aspect ratio van 21:9 naar 19.5:19

Sony past nu ook op de goedkopere Xperia 10 VII een fysieke sluitertoets toe, iets wat bij de Xperia 1-serie al heel normaal is. Je neemt er niet alleen foto's mee, je opent er ook de camera-app mee. Sony belooft verder een accuduur van maar liefst twee dagen en het scherm ondersteunt ditmaal een hogere 120Hz weergave.

Als eerste de Sony Xperia 10 VII hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Tijdelijk met gratis draadloze koptelefoon

Je koopt de Sony Xperia 10 VII vanaf vrijdag 19 september in maar liefst drie kleuren; Charcoal Black, Wit en Turquoise. Wie het toestel voor die tijd als pre-order bestelt ontvangt daar gratis de WF-CH520 draadloze koptelefoon bij ter waarde van €49. Deze aanbieding geldt tot 5 oktober of zolang de voorraad strekt.