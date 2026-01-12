Camera van Motorola Signature scoort beter dan Samsung Galaxy & Google Pixel

DXOMARK heeft de camera van de Motorola Signature getest en komt tot een bijzonder oordeel. Het is Motorola namelijk gelukt een betere camera te maken dan Samsung en Google. En dat terwijl de camera's van Galaxy en Pixel-telefoons doorgaans als erg goed bekendstaan.

De Motorola Signature wordt door DXOMARK geroemd vanwege de uitstekende en gebalanceerde cameraprestaties. Hiermee verovert het toestel de zesde plek in de wereldwijde ranking. Het zijn vooral de nauwkeurige belichting, natuurlijke kleurweergave en goede resultaten bij weinig licht waardoor hij een score van 164 behaalt.

Hierdoor schiet je ook in het donker scherpe en sfeervolle foto's.

Slank, mooi en met een hoge score: de camera van de Signature

DXOMARK merkt op dat de Signature zowel goed scoort bij fotografie als bij het nemen van video's. Kijken we naar de individuele scores dan zit de nieuwe Motorola dichterbij de top op het gebied van fotografie dan bij video (score van 170 om 154).

Signature is uitmuntende fotocamera

Het is knap dat Motorola hiermee de concurrentie van Samsung en Google voorbijgestreefd is. Het moet alleen nog enkele modellen van Huawei, Vivo, Oppo en Apple voor zich dulden. De hoogst scorende smartphone is de Huawei Pura 80 Ultra, nauw gevolgd door de Vivo X300 Pro.

Ook Apple doet het niet onaardig. De iPhone 17 Pro deelt de derde plek met de Oppo Find X8 Ultra.

Moederbedrijf Lenovo kondigde de Motorola Signature aan tijdens de CES-beurs begin dit jaar. Het toestel krijgt een vanaf-prijs van €999 en is verkrijgbaar in de Pantone-kleuren Martini Olive (groen) en Carbon (grijs). De exacte verkoopdatum laat nog even op zich wachten.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan hieronder aan voor de gratis reminder-service. Je ontvangt dan als eerste bericht zodra het toestel verkrijgbaar is en we houden je ook op de hoogte van eventuele introductie-aanbiedingen.

Unboxing: inclusief parfum en linnen design

Eén ding krijg je alvast wel bij het toestel; een exclusief parfum. Dit zit standaard in de doos. Het onderstreept precies wat Motorola wil bereiken: jouw een exclusief gevoel geven.

Wat hierbij ook helpt is dat de achterkant een linnenachtige textuur heeft. Dat voelt niet alleen luxe aan, het is ook ongevoelig voor vingerafdrukken.