Samsung ontkent geruchten over goedkope foldable

Het ziet er naar uit dat foldables voorlopig duur blijven. Samsung heeft ontkent dat het werkt aan een goedkopere foldable. Dat gerucht ging eerder. Zelden reageert een techbedrijf op geruchten, maar voor deze maakt Samsung een uitzondering.

"We zijn niet van plan om een mid-range foldable uit te brengen, en de laatste geruchten zijn nergens op gebaseerd", aldus een Samsung-woordvoerder tegenover Korea JoongAnd Daily. Het gerucht over een goedkopere Samsung-foldable was afkomstig van @Tech_Reve.

De Galaxy Z Flip blijft voorlopig de goedkoopste Samsung-foldable

Samsung brengt haar foldables uit in de Galaxy Z-serie en die bestaat momenteel uit twee modellen; de Flip en de Fold. De eerste klapt open als een ouderwetse telefoon en is iets goedkoper geprijsd, de tweede vouwt open als een boek en is duurder. Er wordt al geruime tijd gesproken over een derde variant al is onduidelijk in welke vorm die te vouwen is. Samsung liet al een keer een prototype zien dat in drieën vouwt en één met een oprolbaar scherm.