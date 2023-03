Derde Samsung Galaxy foldable in 2023 op komst, geen FE-versie meer

Samsung zou een derde foldable voorbereiden die nog in 2023 moet uitkomen. Het model zou in drie delen uitgeklapt kunnen worden en daarmee nog meer op een tablet lijken dan de Fold 5. De komst van nog een derde foldable betekent ook het einde van een ander model.

Samsung experimenteert al langer met diverse vormgevingen voor telefoons met flexibele schermen. Verticaal vouwbaar zoals bij de Flip 4 en horizontaal zoals de Fold 4. Oprolbaar is ook mogelijk maar die route lijkt Samsung voor een derde model niet te kiezen.

Tri-Fold Samsung

Want volgens geruchten van Yogesh Brar gaat Samsung voor een foldable bestaande uit drie delen. Of je deze als een Z in elkaar vouwt of juist de twee buitenste delen naar binnen is nog onduidelijk. Bij de eerste blijft een gedeelte van het scherm zichtbaar en blootgesteld terwijl die bij de tweede oplossing ingeklapt altijd beschermd is.

Samsung Display liet eerder al een prototype zien van een 7,1 inch groot model. Of we het hier over hetzelfde model hebben zal moeten blijken wanneer Samsung hem aankondigt. Wanneer dat zal zijn is onduidelijk. Normaliter kondigt Samsung haar opvouwbare telefoons pas in het najaar aan. Wellicht worden dat er in plaats van twee nu dus drie.

Geen Galaxy Fan Edition

De komst van nog een foldable betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de Galaxy FE. Van de Galaxy S22 kwam al geen Fan Edition uit en dat lijkt ook van de Galaxy S23 te gebeuren. Dit zal dan het einde betekenen van de serie die ontstond met de komst van de Galaxy S20 FE.