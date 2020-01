Samsung Galaxy Unpacked 2020 vindt 11 februari plaats

Nadat de datum al was opgedoken bevestigt Samsung nu officieel; de volgende generatie Galaxy S-telefoons komt 11 februari. Plek van aankondiging: San Francisco. Naast de verwachte Galaxy S11 of S20 brengt Samsung mogelijk ook een nieuwe opvouwbare telefoon uit.

Nu is de Samsung Galaxy S11 (of Galaxy S20 zoals hij mogelijk gaat heten) niet het slechts bewaarde geheim, erg geheimzinnig durven we hem ook weer niet te noemen. Er is nogal wat over uitgelekt. Het uiterlijk, specificaties en zelfs componenten. Alleen echt fotomateriaal hebben we nog niet voorbij zien komen.

Foto's krijgen we voorlopig nog niet van Samsung, wel maken ze bekend wanneer ze hem gaan aankondigen. Dinsdag 11 februari 2020 in San Francisco om 11 uur lokale tijd. Dat is 20:00 uur Nederlandse tijd. Zoals gebruikelijk is het Unpacked Event thuis te volgen via een livestream. Naar verwachting kondigt Samsung hier de Galaxy S11 en S11+ aan, mogelijk samen met de Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy S20

Er bestaat een mogelijkheid dat het toestel dat we tot dusver consequent de Galaxy S11 hebben genoemd uiteindelijk als S20 op de markt komt. Het getal 20 zou beter aansluiten bij het jaartal waarin hij wordt aangekondigd en zou meer tot de verbeelding spreken dan het getal 11. Of het echt zover komt zal 11 februari blijken.