Samsung kondigt plots de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite aan

Samsung begint het jaar met een verrassende dubbele telefoonaankondiging. Het brengt zo ineens de Galaxy S10 Lite en Note10 Lite aan. Telefoons die opvallend veel met elkaar gemeen hebben.

Dat de Galaxy S10 Lite en Note10 Lite broertjes zijn bewijst de speclijst wel. Ze hebben veel eigenschappen gemeen. Denk aan een 6,7 inch scherm met Full HD+ resolutie, Super AMOLED-scherm en Infinity-O. Beiden hebben achterop drie camera's, een 32 megapixel selfiecamera, 4500 mAh dikke batterij, octa-core processor met 6 tot 8 GB aan werkgeheugen, een 4500 mAh dikke batterij en het opslaggeheugen is bij beiden 128 GB groot.

De S10 Lite en Note10 Lite

Dan de verschillen. De Note 10 Lite kent een ingebouwde S Pen, de processor van de S10 Lite is gebakken op 7 nanometer tegenover 10 nanometer op de Note10 Lite. Ook de camerasensoren achterop verschillen. Kent de Galaxy S10 Lite een 48 + 12 + 5 megapixel camera, achterop de Note10 Lite zit 3 maal een 12 megapixel sensor. Ook de toepassing van de sensoren verschilt. Bij de S10 Lite zit een macrolens, groothoeklens en ultragroothoeklens, de Note10 Lite wisselt de macro in voor telezoom.

Prijzen S10 Lite en Note10 Lite

Er zijn ook nog wat onbekenden. Zo weten we nog niet of beide telefoons IP-waterdicht zijn. Prijzen en beschikbaarheid zijn wel bekend. Voor de Galaxy S10 Lite vraagt Samsung een prijs van 649 euro. Het toestel ligt in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue vanaf januari in de winkels. De Samsung Galaxy Note 10 Lite ligt rond diezelfde datum in de winkel voor een adviesprijs van 599 euro. Hier kun je kiezen uit Aura Glow en Aura Black.

