Render Samsung Galaxy Buds+ toont nieuwe kleur en ontwerp

Het lijkt er op dat we perskiekjes binnen hebben van de aankomende Galaxy Buds+. Samsung's draadloze oordopjes krijgen een iets vernieuwde case en een nieuw kleurtje.

Plaatjes van de Samsung Galaxy Buds+ doken op bij 91mobiles. Mogelijk worden de dopjes gelijktijdig met de Samsung Galaxy S11/S20 aangekondigd halverwege februari 2020. Op het oog lijken ze niet veel te verschillen met de huidige Galaxy Buds.

Zo verschilt de case op een paar punten en ook de dopjes zelfs verschillen niet zoveel met de huidige Buds. Enige grote verschil is de nieuwe blauwe uitvoering die er aan zit te komen. De huidige Buds zijn alleen in het zwart, wit en geel verkrijgbaar. Die laatste lijken we niet meer terug te zien. Of Samsung's nieuwste Buds los van de optische verschillen ook nog nieuwe functies krijgen is onduidelijk. Actieve geluidsonderdrukking zoals op de Apple AirPods Pro zou welkom zijn, maar duidelijkheid daarover volgt later.