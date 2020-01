Teaser toont verborgen camera’s OnePlus Concept One

Over enkele dagen toont OnePlus tijdens de CES 2020 een concepttelefoon; de Concept One. Uit een verschenen teaser en schets maken we op dat de camera's achterop verborgen zijn. Maar waarom?

OnePlus is één van die fabrikanten die haar componenten niet zelf maakt maar inkoopt. En dan is het lastig vernieuwing te brengen. Voor de aankomende 'Concept One' willen ze innoveren door gebruik te maken van elektrochromatisch glas. Dat is mat en ondoorzichtig, behalve wanneer er stroom doorheen gaat. Dan wordt het helder. OnePlus wil dit op de achterkant toepassen, voor de camera's.

OnePlus will release OnePlus ’first concept machine during CES 2020 in Las Vegas on January 7th. The new electrochromic technology brings a groundbreaking“ latent hidden rear camera ” pic.twitter.com/Xi2xX6E7fX — Ice universe (@UniverseIce) January 3, 2020

Verborgen camera's is iets wat we in 2020 vaker zullen terugvinden. Maar dan wel aan de voorzijde. De industrie zoekt namelijk naar alternatieven voor scherminkepingen en -gaten. Het verbergen van een camera's achter het beeldscherm is dan een goed alternatief. De camera's achterop verbergen lijkt niet echt noodzakelijk. Behalve dat het er natuurlijk geinig uitziet. Een teaser van Ice Universe toont ongeveer hoe het er uit ziet.

Elektrochromatisch glas

OnePlus wil zich onderscheiden in een markt die het vooral van vernieuwende componenten moet hebben. Denk aan camera's met meer megapixels, optische zoom en vouwbare schermen. Elektrochromatisch glas is iets wat we nog nooit zagen in een smartphone. Het is nog wel even de vraag hoe snel het helder kan worden en of het de lichtinval niet beperkt. Vragen die hopelijk 7 januari 2020 beantwoord worden. Dan toont OnePlus het toestel tijdens de CES-beurs in Las Vegas.